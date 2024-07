Sorge um Töchterchen Valea: Serkan Yavuz meckert über Ärzte

Serkan Yavuz (31) ist mit den Nerven am Ende. Seine Tochter Valea, die erst im Mai dieses Jahres zur Welt kam, hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Seit über einer Woche ist die Kleine schon mit Mama Samira (30) im Krankenhaus und wurde bereits operiert. Eigentlich sollten Valea und Samira heute bereits entlassen werden und nach Hause kommen – doch diese Information stellt sich nun als falsch heraus. Da reißt dem The 50-Kandidaten in seiner Instagram-Story die Hutschnur: "Was mir immer noch nicht einleuchtet, ist, dass Menschen einfach nicht Klartext sprechen können! [...] Was ist daran so schwer, offen zu kommunizieren, was der Plan ist? Warum sagt man uns das erst heute?"

Valea müsse nun, entgegen der früheren Aussage der Ärzte, noch zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Trotz seiner Wut ist Serkan den Ärzten seiner Tochter natürlich mehr als dankbar. "Die haben so eine gute Arbeit gemacht, aber ich hasse es einfach, wenn man immer hingehalten wird", betont er und fügt hinzu: "Irgendwie haben sie in meinen Augen schon ihr Mitgefühl verloren!" Während Samira also ihrer Jüngsten beisteht, kümmert sich Serkan zu Hause um den Haushalt und Valeas ältere Schwester Nova. Die Situation ist auch für die Zweifach-Mama nicht einfach: "Nova vermisst uns sehr. Und mein Herz blutet zu wissen, dass ich sie nun über eine Woche zu Hause zurückgelassen habe und seither nicht mehr für sie da sein konnte."

Vor rund zwei Wochen erzählten Samira und Serkan ihren Fans im Netz von den Sorgen um ihr Töchterchen. "Sie hatte einen Infekt mit Fieber und konnte nicht mehr tief einatmen", schilderte das einstige Bachelor-Girl. Valea wurde vom Notarzt abgeholt und blieb zur Beobachtung kurz auf Station. Vor einer Woche musste sie dann erneut ins Krankenhaus gebracht werden.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Valea im Juli 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

