Samira Yavuz in Sorge: Tochter Valea musste ins Krankenhaus!

In den letzten Tagen wurde es still um Samira (30) und Serkan Yavuz (31). In ihrer Instagram-Story klärt die Reality-TV-Bekanntheit nun auf, was vorgefallen ist. Die vierköpfige Familie musste einige Zeit im Krankenhaus verbringen: Grund dafür war der Gesundheitszustand von Töchterchen Valea Yaël Roya. "Sie hatte einen Infekt mit Fieber und konnte nicht mehr tief einatmen", schildert Samira. Das zwei Monate alte Mädchen wurde mit dem Notarzt abgeholt und blieb zur Beobachtung auf Station – eine stressige Situation, die die besorgten Eltern "sorgenzerfressen" zurückließ. Daher habe Samira nicht die Kraft gefunden, sich im Netz zu melden.

"Wie ihr seht, sind wir jetzt Gott sei Dank wieder zu Hause", meint Samira. Die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin gibt Entwarnung: Der Infekt hat sich mittlerweile gelegt. Doch so ganz in trockenen Tüchern sei Valea noch immer nicht. "Was bleibt, ist die Gewichtsthematik. [...] Den Ärzten in der Klinik ist das natürlich auch aufgefallen", seufzt die Zweifach-Mutter. Ihre Kleine wolle einfach nicht trinken – mit nur rund 30 bis 40 ml pro Mahlzeit habe Valea extrem wenig Appetit. Bislang wissen wohl auch die Ärzte nicht genau, wo das Problem liegt. Zur Überbrückung gibt es zunächst Spezialnahrung für Mama und Baby.

Samira und Serkan waren im Mai 2022 mit ihrer Tochter Nova Skye Sya erstmals Eltern geworden. Knapp zwei Jahre später erblickte Valea das Licht der Welt. Mit dem Familienzuwachs soll es das nun gewesen sein – Serkan setzt nun auf eine Vasektomie. "Frau hat sich durchgesetzt: Sie will keine Hormone zu sich nehmen. Ich klemm’ das Ding jetzt ab", scherzte er vor wenigen Tagen im Netz und sprach von dem geplanten Eingriff.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihrem Baby, Mai 2024

