Hat Lisa Mantler besondere Gelüste während Schwangerschaft?

Lisa Mantler (22) und ihr Ehemann Jonas sind in freudiger Erwartung ihres ersten Babys. In einer Fragerunde auf Instagram plaudert der TikTok-Star nun einige Details rund um seine Schwangerschaft aus. Ein Fan der Mama in spe möchte wissen, ob sie Lust auf besondere Snacks habe. Daraufhin gibt die Influencerin die ernüchternde Antwort: "Eigentlich nichts Bestimmtes. Nachdem ich anfangs Übelkeit hatte, bin ich froh, dass ich einfach alles essen kann!"

Vor allem in der Zeit des ersten Trimesters hatte Lisa wohl sehr mit der berüchtigten Morgenübelkeit zu kämpfen – inzwischen sei diese Phase jedoch abgeklungen. Von ihrem Jonas bekam sie währenddessen liebevolle Unterstützung. "Er hat sich so gut um mich gekümmert!", schwärmt die Schwangere auf der Onlineplattform von ihrem Ehemann.

Seit der Verkündung der Babynews teilt Lisa regelmäßig Updates über ihren zukünftigen Wonneproppen. Dass sie bald Mama wird und "ein kleiner Mensch in ihr heranwächst", kann die 22-Jährige kaum fassen. Alles in allem sind die Eltern in spe aber überglücklich, was ihr Babyglück anbelangt. "Ich kann nicht beschreiben, wie dankbar wir für diese neue Zeit sind! Das ist so ein Wunder! Unsere Schwangerschaft zu erleben, ist einfach unglaublich!", freute sich die Medienpersönlichkeit auf Social Media.

Instagram / lisa Jonas und Lisa Mantler im Juli 2024

Instagram / lisa Lisa Mantler und Jonas Jay im Juli 2024

