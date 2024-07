Schockmoment für Annika: Heinz Hoenig wurde wiederbelebt

Heinz Hoenig (72) liegt seit mehreren Monaten im Krankenhaus und kämpft um sein Überleben. Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) kümmert sich rührend um ihren Mann und gibt in der Öffentlichkeit immer wieder Updates zum Gesundheitszustand des "Das Boot"-Darstellers. Im Interview mit Bunte erzählt die 39-Jährige nun von einem sehr prägenden Erlebnis: Als sie Heinz am 20. Juli im Krankenhaus besucht hatte, entdeckte sie ein Defibrillator-Pad auf seiner Brust. Für Annika war das ein riesiger Schock: "Die Ärzte sagten mir dann, dass sie in der Nacht meinen Mann wiederbeleben mussten."

Mittlerweile kann die Frau des Schauspielers jedoch wieder aufatmen. Wie sie nämlich weiter verrät, habe sich sein Zustand stabilisiert. Ein riesiger Erfolg ist vor allem die gelungene Entwöhnung der künstlichen Beatmung: "[Er] kann selbstständig über das Tracheostoma atmen. Daran muss er sich gewöhnen." Auch in Sachen Mobilität gibt es Fortschritte zu vermelden: Trotz seiner geschwächten Muskulatur könne er schon wieder ein paar Meter am Rollator gehen.

Vor wenigen Tagen konnte Annika seit Wochen erstmals positive Nachrichten verlauten: "Heinz ist wach und voll orientiert. Gerade wird er von der Beatmung entwöhnt." Dass Heinz jetzt mittlerweile nicht mehr künstlich beatmet werden muss, ist ein sehr wichtiger Meilenstein. Denn er wartet derzeit weiterhin in einem Berliner Krankenhaus auf eine lebensnotwendige Operation an der Aorta. Damit der Eingriff am Herzen stattfinden könne, muss er wieder selbstständig atmen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Thomas Bartilla / Future Image Heinz Hoenig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de