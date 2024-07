"Surreale Zeit": Matt Damons Tochter wird bald zur Uni gehen

Matt Damons (53) älteste Tochter wird in wenigen Wochen das Nest verlassen: Für Isabella Damon geht es im Herbst an die New York University, wo sie ihr Studium starten wird. Wie geht es dem Schauspieler damit? Das plaudert der Ehemann von Luciana Barroso (48) in einem aktuellen Interview mit E! News aus. "Es ist eine Menge", merkt er an und führt aus: "Es ist eine surreale Zeit und die Art und Weise, wie sich alles im Laufe des Lebens entwickelt, je älter man wird... Es fühlt sich an, als hätte ich sie erst gestern im Arm gehalten."

Die Abschlussfeier der Teenagerin feierten Matt und seine Familie im vergangenen Monat. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigten Isabellas stolze Eltern auf der Abi-Entlassung der 18-Jährigen. Das Paar schmiss sich für den besonderen Tag ihres Nachwuchses mächtig in Schale und machte einen stilsicheren Eindruck. Auch die Schwester der Absolventin war mit von der Partie: Stella Damon strahlte in einem weißen Blümchenkleid und stand ihrer Mama und ihrem Papa in keiner Weise nach.

Matt und Luciana gaben sich bereits vor über 18 Jahren das Jawort. Mit seiner Liebsten hat der Filmstar drei gemeinsame Kinder und ist außerdem Stiefvater einer 24-jährigen Tochter aus der früheren Ehe seiner Partnerin. Wie überglücklich der Familienpapa mit seinem Schatz ist – und das auch nach fast zwei Jahrzehnten – bewies er zuletzt unter anderem während eines Strandurlaubs: In diesem schmusten die Eheleute total verliebt miteinander und genossen ihre gemeinsame Zeit auf Mykonos.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luciana Barroso, Matt Damon und ihre Kids auf der Weltpremiere des Films "Air"

Anzeige Anzeige

Getty Images Luciana Barroso und Matt Damon im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Matts Gefühle nachvollziehen? Ja! Das muss eine ziemliche Veränderung für ihn sein. Nee, ich finde, dass er sich ruhig mehr für Isabella freuen könnte! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de