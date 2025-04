Gewusst? Matt Damon schlich sich unerkannt in "Deadpool 2"

Matt Damon (54) ist bekannt für seine großen Rollen in Hollywood-Blockbustern. Doch in Deadpool 2 überraschte er mit einem Cameo-Auftritt, den fast niemand bemerkte – inklusive der Crew. Als verkleideter Hillbilly erscheint der Schauspieler in einer kurzen Szene, in der er sich mit Alan Tudyk über den Nutzen von Toilettenpapier unterhält. Dank aufwendiger Prothesen und eines täuschend echten Kostüms blieb Matts Auftritt völlig unerkannt. Laut Moviepilot wussten selbst viele der Kolleginnen und Kollegen am Set nicht, dass hinter der Maske der "Good Will Hunting"-Star steckte.

Die Idee für dieses ungewöhnliche Cameo kam von Rhett Reese, einem der Drehbuchautoren des Films. Während er Ryan Reynolds (48) von einem schrägen Toilettenpapier-Witz erzählte, waren sich beide schnell einig, dass für diese Szene ein prominenter Gast her musste. Die Wahl fiel schließlich auf Matt Damon, der überraschend zusagte. Die Szene, in der Cable (Josh Brolin, 57) aus der Zukunft auftaucht, bevor Damon und Tudyk ihren Dialog beenden können, wurde so zu einem versteckten Highlight des Films.

Dass Matt Damon für solch humorvolle Einlagen offen ist, zeigte er schon in der Vergangenheit. In "Thor: Tag der Entscheidung" spielte er eine Theater-Version von Loki und sorgte im Marvel-Universum bereits für Aufsehen. Privat ist der Schauspieler für sein bodenständiges Leben bekannt. Seit 2005 ist er mit der Argentinierin Luciana Barroso (48) verheiratet, mit der er vier Kinder großzieht. Während in Deadpool 2 niemand sein Gesicht erkannte, wird der Superstar auch abseits der Leinwand für seine zurückhaltende und bescheidene Art geschätzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon und seine Ehefrau Luciana Barroso, Met Gala 2024

Anzeige Anzeige