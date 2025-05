Matt Damon hält Kumpel Ben Affleck am Boden der Tatsachen

Ben Affleck (52) hat ganz offen über seine jahrzehntelange Freundschaft zu Matt Damon (54) gesprochen. Zu Gast bei Travis (35) und Jason Kelce (37) im "New Heights"-Podcast erzählte der Schauspieler und Regisseur von ihrem gemeinsamen Start in Hollywood – und wie wichtig Matt für ihn auf diesem Weg war. "Wir waren einfach verdammt naiv, zu glauben, dass es für uns funktionieren würde", scherzte Ben. Gemeinsam haben die beiden in jungen Jahren versucht, im harten Filmgeschäft Fuß zu fassen, sich dabei gegenseitig unterstützt und offenbar immer wieder Mut gemacht.

Besonders schätzt Ben an Matt, dass er ihn bei all dem Ruhm stets auf dem Boden gehalten hat. Während viele Stars nach dem Durchbruch plötzlich in einer ganz anderen Realität leben – mit Verehrern und falschen Freunden –, half es Ben laut eigener Aussage, einen echten Kumpel an seiner Seite zu haben. "Ich habe das Gefühl, ich bin nur so halbwegs normal geblieben, weil mein bester Freund das Gleiche durchgemacht hat", erklärte er. Ehrliche Freundschaft sei das Wichtigste, denn während ein lebenslanger Freund einem die Wahrheit sage, würden andere Leute "dir den Hintern küssen". Auch Travis und Jason berichteten im Podcast, dass sie als Brüder einen ähnlichen gegenseitigen Rückhalt in der NFL hatten und dadurch profitieren konnten.

Ben und Matt lernten sich schon als Kinder in Massachusetts kennen und feierten gemeinsam mit Filmen wie "Good Will Hunting" ihren großen Durchbruch. Die beiden stehen sich so nahe, dass sie einst sogar zusammenwohnten. Humor ist in ihrer Freundschaft ebenfalls nie weit: Auf die Frage nach den immer wiederkehrenden Komplimenten für Matts aktuell durchtrainierten Körper für den Film "The Odyssey" scherzte Ben, dass er damit angeben würde, lobte seinen Freund aber auch. Diese kleinen Seitenhiebe zeigen, wie bodenständig und entspannt die Beziehung zwischen den beiden zu sein scheint – ganz gleich, wie groß der Hollywood-Trubel auch wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck mit ihren Oscars, 1998

Anzeige Anzeige