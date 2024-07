So süß kuschelt Matt Damon mit Ehefrau Luciana auf Mykonos!

Matt Damon (53) genießt aktuell eine sonnige Auszeit mit seiner Ehefrau Luciana Barroso (47) und den vier Töchtern Alexia, Isabella, Gia und Stella. Gemeinsam reiste die sechsköpfige Familie nach Griechenland auf die Insel Mykonos. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, waren vor allem die Eheleute mächtig in Kuschellaune: Das Paar wirkte sichtlich verliebt und schmuste im Meer am Strand – währenddessen strahlten beide über beide Ohren.

Matt und Luciana gehen bereits seit über zwei Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben. Wie wichtig ihm seine Partnerin ist, machte der Schauspieler unter anderem während eines Gesprächs in der Show "Jake's Takes" deutlich. In diesem verriet er, dass seine Liebste auch in schweren Zeiten zu ihm hielt. "Ich erinnere mich, dass meine Frau mich hochgezogen hat, weil ich in eine Depression gefallen bin!", merkte der Hollywoodstar an.

Aus der Ehe mit Luciana gingen vier gemeinsame Töchter hervor. Diese sind der ganze Stolz ihres berühmten Papas. Zwar hält er die Mädchen weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, bei der Premiere von "Oppenheimer" in Paris machte Matt jedoch eine Ausnahme: Mit dem Quartett posierte der Familienvater strahlend auf dem roten Teppich im Blitzlichtgewitter der Kameras.

Getty Images Matt Damon mit seiner Ehefrau Luciana im März 2023

Getty Images Matt Damon mit seinen Töchtern Alexia, Stella, Isabella und Gia bei der "Oppenheimer"-Premiere

