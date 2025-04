Matt Damon zeigt muskulösen Körper während Bootsausflug

Matt Damon (54) präsentierte sich kürzlich in Bestform, als er auf einem gecharterten Boot vor der Küste von Favignana, Italien, entspannte. Der Schauspieler, der aktuell für den starbesetzten Film "The Odyssey" mit Christopher Nolan (54) vor der Kamera steht, zeigte auf Fotos, die TMZ vorliegen, seinen durchtrainierten Körper. Mit einem breiten Lächeln, einer beeindruckenden silbergrauen Bartpracht und lässiger Gelassenheit schien Matt die wohlverdiente Pause in vollen Zügen zu genießen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgte er mit athletischen Einlagen, indem er mit gekonnten Rückwärtssalti ins Wasser sprang.

Der 54-Jährige hat das imposante Transformationsergebnis seines intensiven Fitnesstrainings, das er sich für die Rolle in "The Odyssey" erarbeitet hat, nicht nur auf der Leinwand zur Schau gestellt. Auch privat scheint Matt großen Wert darauf zu legen, die Form seines Lebens längerfristig beizubehalten. Ob beim Sonnenbaden, beim Lachen mit Freunden oder beim lockeren Smalltalk an Bord – der Hollywood-Star zeigte sich in absoluter Topform. Für den Schauspieler war der Bootstrip in Italien offensichtlich eine willkommene Gelegenheit, die Batterien aufzuladen, bevor es zurück an das Filmset geht.

Der gebürtige Bostoner, der seit über einem Jahrzehnt mit Luciana Barroso verheiratet ist und vier Kinder großzieht, meistert damit erneut die Balance zwischen Hollywood-Karriere und Familie. Matt hat in der Vergangenheit mehrfach davon gesprochen, wie wichtig ihm ein gesundes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben ist. Während er aktuell "The Odyssey" dreht, beweist er, dass harte Arbeit und persönliche Auszeiten perfekt Hand in Hand gehen können.

Getty Images Matt Damon auf der "Unstoppable"-Premiere, September 2024

Getty Images Matt Damon und seine Ehefrau Luciana Barroso, Met Gala 2024

