Matt Damon bereut, "Avatar"-Rolle abgelehnt zu haben

Matt Damon (54) hat in einem Interview mit Entertainment Tonight zugegeben, dass er die Rolle seines Lebens ausgeschlagen hat. Der Hollywood-Star hätte die Hauptrolle des Jake Sully in James Camerons (70) Blockbuster "Avatar – Aufbruch nach Pandora" übernehmen können. Doch anstatt die Offerte anzunehmen, lehnte Matt ab – und verzichtete damit nicht nur auf eine hohe Gage, sondern auch auf eine Gewinnbeteiligung, die ihm insgesamt etwa 290 Millionen US-Dollar (264 Millionen Euro) eingebracht hätte. Mit einem geschätzten Einspielergebnis von 2,8 Milliarden US-Dollar (etwa 2,63 Milliarden Euro) weltweit gehört "Avatar" bis heute zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. "Es war die dümmste Entscheidung, die ein Schauspieler je getroffen hat", resümierte Matt selbstkritisch in dem Interview.

Matt scheint also nach wie vor an seiner vermeintlichen Fehlentscheidung zu knabbern, obwohl seine Karriere dennoch ohne Zweifel erfolgreich ist. Während "Avatar" aber Geschichte schrieb, schaffte es keiner seiner eigenen Filme bisher über die magische Grenze von einer Milliarde Dollar an der Kinokasse. "Der Marsianer" von Ridley Scott (87) kam dem mit 630 Millionen US-Dollar (575 Millionen Euro) am nächsten, bis Christopher Nolans (54) "Oppenheimer" kürzlich fast eine Milliarde einspielte. Dennoch relativierte Matt seine verpasste Chance kurz darauf wieder: Er wisse nicht, ob "Avatar" mit ihm genauso erfolgreich gewesen wäre. "Ich habe wahrscheinlich 50 Filme gemacht, und keiner hat eine Milliarde eingespielt", reflektierte er im Gespräch.

Neben seiner beeindruckenden Filmografie ist Matt vor allem für seine bodenständige Art und sein familiäres Leben bekannt. Der Schauspieler, der seit 2005 mit Luciana Barroso verheiratet ist, hat vier Kinder und legt viel Wert auf ein Leben abseits des Trubels der Filmwelt. "Ich nehme nur Rollen an, die es mir ermöglichen, genug Zeit mit meiner Familie zu verbringen", erklärte er einst. Obwohl ihm mit "Avatar" ein gigantischer finanzieller Gewinn durch die Lappen ging, bleibt Matt mit seinen Entscheidungen im Großen und Ganzen zufrieden – denn er setzt klare Prioritäten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon mit seiner Frau und seinen vier Töchtern

Anzeige Anzeige