Neuer Look: Matt Damon trägt jetzt einen grauen Rauschebart

Matt Damon (54) hat bei der Premiere des Action-Streifens "Shadow Force" in New York City für einen echten Hingucker gesorgt. Der Schauspieler präsentierte sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Luciana Barroso (48) auf dem roten Teppich – und überraschte dabei mit einem struppigen, grauen Bart. Während Matt sich in einem schlichten, aber eleganten marineblauen Oberteil, schwarzer Hose und dunklen Sneakern zeigte, setzte Luciana ganz auf helle Töne: Ihr cremefarbenes Korsett-Top und die dazu passende Hose zogen viele Blicke auf sich. Seit 2005 sind Matt Damon und Luciana Barroso verheiratet, auf Events treten sie oft gemeinsam auf.

Für viele Fans war der Look des Hollywoodstars alles andere als gewohnt – doch der Bart hat offenbar einen triftigen Grund: Matt Damon steht aktuell für "The Odyssey" als sagenumwobener Held Odysseus vor der Kamera. An der Seite von Tom Holland (28), Zendaya (28), Robert Pattinson (38), Charlize Theron (49), Lupita Nyong'o (42) und Anne Hathaway (42) bringt Regisseur Christopher Nolan (54) den legendären Stoff auf die große Leinwand. Gedreht wird laut den Berichten von Variety seit Februar an mehreren imposanten Orten, darunter auf der italienischen Insel Favignana, die in der Antike als "Ziegeninsel" bekannt war. Der mit 250 Millionen Dollar [219.818.869 Euro] budgetierte Film soll im kommenden Sommer in den Kinos anlaufen – über einzelne Rollen der prominenten Besetzung hüllen sich die Macher allerdings noch in Schweigen.

Für den Action-Fantasy-Film hat Matt aber nicht nur seinen Bart lang wachsen lassen: Erst vor wenigen Wochen wurde der Leinwandstar auf einem Boot vor der Küste von Favignana, Italien, gesichtet. Auf Fotos, die TMZ veröffentlichte, stachen besonders Matts steinharte Bauchmuskeln sofort ins Auge.

Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "Oppenheimer" in Paris, 2023

Getty Images Matt Damon im Juli 2021

