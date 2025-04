Matt Damon zeigt seine Muckis beim Sonnenbaden auf Yacht

Matt Damon (54) sorgt derzeit in Italien für Aufsehen: Der Hollywood-Star wurde vor wenigen Tagen vor der Küste der Insel Favignana auf einer luxuriösen Yacht gesichtet und zeigte sich auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, mit durchtrainiertem Körper, als er sich mit einem Sprung ins türkisfarbene Wasser abkühlte. Der Schauspieler, der aktuell für Christopher Nolans (54) Blockbuster "The Odyssey" vor der Kamera steht, wirkte in lässigen Badehosen und mit breitem Grinsen sichtlich entspannt. Nur wenige Tage zuvor war Matt noch am Set zu sehen, wo er mit Co-Star Zendaya (28) eine Szene vor den malerischen Klippen der Insel drehte.

Christopher Nolans ambitionierte Verfilmung von Homers legendären Epos, dessen Handlung Abenteuer, Mythologie und Drama vereint, hat ein beeindruckendes Star-Aufgebot zu bieten. Während Matt in die Rolle des listenreichen Odysseus schlüpft, übernimmt Zendaya einen noch geheim gehaltenen Part, der Mutmaßungen zufolge mit der griechischen Mythologie zu tun haben könnte. Auch weitere Hochkaräter wie Anne Hathaway (42) als Penelope oder Charlize Theron (49) als Circe wurden für das epische Abenteuer verpflichtet. Erste Dreharbeiten begannen bereits im Februar, und neben Italien zählen Griechenland, Marokko und das Vereinigte Königreich zu den geplanten Drehorten.

Schon in der Vergangenheit begeisterte Matt Damon mit seiner Wandelbarkeit und seinem Engagement für authentische Charakterdarstellungen. Mit physischen Veränderungen für Filme wie "Jason Bourne" oder "The Martian" bewies er stets seine Hingabe. Privat zeigt sich der vierfache Vater jedoch von einer bodenständigeren Seite: Seit fast zwei Jahrzehnten glücklich mit Luciana Barroso (48) verheiratet, meidet er großes Aufsehen abseits der Leinwand. Während Matt durch prägende Rollen über die Jahre weltberühmt wurde, bleibt er seinen Wurzeln treu und betont immer wieder, dass die Familie der Mittelpunkt seines Lebens sei. Auch bei der aktuellen Produktion zeigt sich sein disziplinierter Einsatz – mit Sicherheit ein weiterer Meilenstein in einer eindrucksvollen Karriere.

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Getty Images Matt Damon und seine Ehefrau Luciana Barroso, Met Gala 2024

