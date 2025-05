Ben Affleck lobt Matt Damons beeindruckende Verwandlung

Ben Affleck (52) hat offen über die Verwandlung seines besten Freundes Matt Damon (54) gesprochen. Der Schauspieler war am 30. April zu Gast im Podcast "New Heights" von Travis (35) und Jason Kelce (37), wo er von den Moderatoren auf Matts durchtrainierten Körper angesprochen wurde. Matt hatte vor Kurzem am Set seines neuen Films "The Odyssey" mit einem durchtrainierten Sixpack für Aufsehen gesorgt. Während Ben bei der Premiere von "The Accountant 2" anwesend war, hätten ihm die Interviewer immer wieder Fotos von Matt Damons Muskeln gezeigt und Fragen dazu gestellt. Mit einem Augenzwinkern scherzte Ben: "Ich denke mir so... Ach komm, das eine Mal, wo er mal in Form ist!"

Im Gespräch ließ Ben Affleck seinen typischen Humor einfließen und frotzelte, dass Matt "einmal trainiert hat und jetzt mit seinen Bauchmuskeln überall rumflexen würde". Dennoch zeigte sich Ben auch beeindruckt von der Leistung seines langjährigen Freundes. "Es sieht gut aus!", gestand er und betonte, wie schwer es sei, mit fast 50 Jahren so fit zu sein: "Das ist nicht leicht, wenn du auf die 50 zugehst. Das werdet ihr Jungs noch sehen!" Außerdem erinnerte sich Ben an die gemeinsamen Anfänge der beiden Schauspieler und daran, wie sie in jungen Jahren gemeinsam in Hollywood durchstarteten und für das Drehbuch zu "Good Will Hunting" einen Oscar erhielten.

Die Freundschaft zwischen Ben Affleck und Matt Damon, die sogar Cousins zehnten Grades sind, gilt in Hollywood als legendär. Schon als Kinder lernten sie sich in Boston kennen und träumten gemeinsam von einer Karriere auf der Leinwand. Über die Jahre sind die beiden nicht nur Kollegen geblieben, sondern auch enge Vertraute abseits der Öffentlichkeit. Sie unterstützen sich gegenseitig bei beruflichen Projekten und privaten Herausforderungen. Matt hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig die Freundschaft zu Ben für ihn ist: "Wir haben so viel zusammen durchgestanden, das schweißt zusammen." Auch die Familien der beiden Schauspieler sind mittlerweile eng befreundet und verbringen privat viel Zeit miteinander – ob beim Sport oder im Urlaub.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck mit ihren Oscars, 1998

Anzeige Anzeige