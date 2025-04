Nicht nur BFFs: Sind Matt Damon und Ben Affleck verwandt?

Die Hollywood-Stars Ben Affleck (52) und Matt Damon (54) sind seit Jahrzehnten als unzertrennliche Freunde bekannt, doch jetzt sorgt ein überraschendes Detail für Aufsehen: Die beiden Schauspieler sind tatsächlich verwandt. Laut der New England Genealogical Society seien sie Cousins zehnten Grades. Ihre Verbindung gehe auf den englischen Ziegelmacher William Knowlton Jr. zurück, der in den 1630er-Jahren in die USA ausgewandert sei. Für viele Fans war diese Enthüllung ein echter Schock. Die Instagram-Seite moviemagick, die die Information teilte, wurde von Kommentaren überhäuft: "Damon und Affleck sind verwandt?!" schrieb ein verblüffter User.

Schon seit ihrer Kindheit sind Ben und Matt unzertrennlich. Kennengelernt hatten sich die beiden in den 1980er-Jahren, wo sie schnell eine Leidenschaft für Baseball und die Schauspielerei entdeckten. Ihre erste Zusammenarbeit in einer Hollywood-Produktion sei ein kleiner Auftritt als Komparsen in dem 1989 erschienenen Film "Field of Dreams" gewesen, wie Daily Mail berichtete. Dies war jedoch nur der Anfang einer langen Karriere, die sie nicht nur in Filmen wie "Good Will Hunting", "The Last Duel" und "Air" immer wieder zusammengeführt hat, sondern auch zur Co-Gründung ihrer gemeinsamen Produktionsfirma Artists Equity führte.

Die beiden schätzen vor allem die Beständigkeit ihrer Beziehung. "Ich bin wirklich glücklich, Matt als Freund zu haben", sagte Ben in einem Interview mit Business Insider. Dabei gestand der Schauspieler auch, dass er in Hollywood nur wenige enge Freunde habe. Für ihn sei es wichtiger, gute Freunde zu haben, statt viele Bekannte. Trotz ihrer Erfolge – wie dem gemeinsamen Oscar und Golden Globe für das Drehbuch zu "Good Will Hunting" – haben sich die Schauspieler ihren bodenständigen Humor bewahrt. So berichteten sie augenzwinkernd, wie sie in Jugendjahren ihr gemeinsames Konto genutzt hätten, um sich gegenseitig über Wasser zu halten. Ein weiteres Beispiel für die besondere Verbindung, die sie schon immer geteilt haben – weit über Hollywood hinaus.

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck im März 1999

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Golden Globes 1998

