50 Jahre älter: Katy Perry und Orlando testen Aged-Filter!

Der Zahn der Zeit nagt auch an Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47)! Die Sängerin und der Schauspieler erlaubten sich auf Instagram einen Spaß und ließen sich per Aging-Filter kurzerhand um 50 Jahre altern. Die Gesichter der "Roar"-Interpretin und des Fluch der Karibik-Stars wurden nach und nach immer mehr von Falten gezeichnet – bis ins Jahr 2074. Katy verzog mit zunehmender Veränderung ihres Gesichts ihre Mimik. Offenbar hat ihr der Anblick nicht so gut gefallen. Ihrem Orlando scheint ihr faltiges Gesicht allerdings nicht gestört zu haben, denn der "Königreich der Himmel"-Schauspieler küsste seine Liebste liebevoll auf den Mund. Zudem schien sich sein Gesicht kaum zu verändern. "Ich schätze, der Filter funktioniert nicht bei Elfen oder Piraten. Traurig", schrieb Katy zu dem Video und spielte damit auf die bekanntesten Rollen ihres Partners an.

Katys Fans waren von dem spaßigen Clip sichtlich amüsiert und kommentierten so einige Tränen lachende Emojis. Ein Nutzer wollte der Musikerin gut zureden und tippte: "Du wirst immer eine wunderschöne Frau sein!" Ein anderer User will den Filter erst gar nicht wahrgenommen haben und erst bei näherer Betrachtung gemerkt haben, dass Katy und Orlando viel älter aussehen. "Und ich habe den Filter zuerst nicht bemerkt und dachte noch, meine Güte, ist sie so alt ohne Make-up?", amüsierte er sich über den Clip.

Vielleicht altert Katy momentan auch ganz ohne Filter durch den Stress. Die Sängerin feierte erst vor einigen Tagen den Release ihres Songs "Woman's World", den sie sich wohl etwas anders gewünscht hätte. Vor allem das Musikvideo ist ihren Fans ein ziemlicher Dorn im Auge, denn diese sind überhaupt nicht zufrieden damit, wie Frauen in dem Video dargestellt werden. Hinzu kommt, dass Katy für ihren neuen Hit mit dem Songwriter Dr. Luke (50) zusammengearbeitet hat. Das Problem? Gegen den Musikproduzenten wurden in der Vergangenheit schwere Vorwürfe erhoben. Kesha (37) reichte vor rund zehn Jahren Klage gegen Dr. Luke ein und beschuldigte ihn, sie psychisch und physisch missbraucht zu haben.

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry im Juli 2024

Getty Images Katy Perry, Sängerin

