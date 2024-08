Fans feiern Bastian Schweinsteiger an seinem 40. Geburtstag!

Bastian Schweinsteiger (40) hat Grund zu feiern. Der Fußballstar wird heute stolze 40 Jahre alt. Bei seinen Fans ist der ehemalige Profi immer noch unglaublich beliebt. Besonders die Unterstützer seines langjährigen Vereins, des FC Bayern München, werden ihn nie vergessen. "Einer meiner liebsten Bayern-Spieler aller Zeiten. Der Moment, als er im Stadion seine Vertragsverlängerung bekannt gab und alle dachten, er würde den Verein verlassen, war unvergesslich. Alles Gute zum 40. Geburtstag!", schreibt ein User auf X an seinem Ehrentag. Ein anderer Sportsfreund hält es ganz simpel: "Happy Birthday, Fußballgott!"

Nach seiner aktiven Karriere entschied sich Basti für einen Fernsehjob. Auch da kommt er bei den Zuschauern gut an. Eine Nutzerin im Netz lobt ihn: "Ich würde ihn gerne wieder in irgendeiner Funktion beim FC Bayern sehen, finde ihn aber auch als TV-Experten spitze!" Doch er kennt sich nicht nur mit Fußball aus. Durch seine Frau Ana Ivanovic (36) ist er auch zu einem richtigen Tennisfan geworden. Nach Angelique Kerbers (36) Niederlage im Olympia-Viertelfinale durfte er in der Sportschau kürzlich ein paar Worte an die Wimbledon-Gewinnerin richten. "Sag mir Bescheid, dann können wir miteinander Tennis spielen und ich halt dich dann fit. Das ist überhaupt kein Problem für mich", scherzte der gebürtige Bayer.

Als Sportler hat Schweini alles erreicht. Sein größter Erfolg war der WM-Titel 2014. Damals spielte er die letzten Minuten des Finales mit einem blutigen Auge und ließ sich trotzdem nicht auswechseln. Auch das Resümee seiner Vereinskarriere kann sich sehen lassen. Der 40-Jährige wurde insgesamt achtmal Deutscher Meister und siebenmal Pokalsieger. Seine Laufbahn fand schließlich beim US-amerikanischen Verein Chicago Fire ein Ende.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, Sportler

Getty Images Bastian Schweinsteiger, Weltmeister 2014

