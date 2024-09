Mit ihm ist Bastian Schweinsteigers Ex Sarah Brandner liiert

Sarah Brandner (35) ist seit geraumer Zeit wieder verliebt. Die ehemalige Partnerin des Ex-Profifußballers Bastian Schweinsteiger (40) hat eine neue Liebe in dem Unternehmer Christian Hymer gefunden. Das Liebesglück der beiden gestaltet sich allerdings etwas schwierig, denn die einstige Spielerfrau und ihr Partner führen eine Fernbeziehung. Christian eröffnete nämlich vor Kurzem ein Hotel auf Bali. Im Gespräch mit Bunte stellt Sarah klar: Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille! "Man freut sich dann wieder wahnsinnig aufeinander, aber natürlich muss man gucken, dass man auch nicht zu lange getrennt ist, weil sonst entwöhnt man sich", erklärt sie.

Rund 12.000 Kilometer trennen Sarah und ihren Christian aktuell. Die Fernbeziehung bleibt allerdings kein Dauerzustand. "Es ist halt jetzt gerade projektbezogen und das ist auch okay", gibt die 35-Jährige dem Newsportal zu verstehen. Vor allem die gegenseitige Unterstützung sei in der aktuellen Situation enorm wichtig, betont sie. Anlässlich des Oktoberfests nahm Christian die lange Reise auf sich, um die Wiesn gemeinsam mit seiner Partnerin zu erleben. Nachdem die letzte Maß Bier ausgeschenkt wurde, ist allerdings Schicht im Schacht und der Hoteleigentümer kehrt zurück nach Indonesien.

Aber nicht nur in Sarahs Liebesleben läuft es rund! Auch Bastian hat sein Herz neu vergeben – und zwar an Tennisspielerin Ana Ivanovic (36). Bereits vor rund acht Jahren feierten die beiden Sportler eine romantische Hochzeit in Venedig. Bevor Bastian und Sarah sich neu verliebten, führten sie eine sieben Jahre lange Beziehung. Kennengelernt hatten sich das Model und der einstige Profikicker in einer Münchner Boutique. Die Münchnerin unterstützte den Fußballer nach bestem Wissen und Gewissen. Regelmäßig begleitete sie ihn zu zahlreichen Europa- und Weltmeisterschaften. Vor rund zehn Jahren war dann allerdings alles aus und vorbei – Bastian und Sarah trennten sich.

Instagram / christian_hymer Sarah Brandner und Christian Hymer im Juli 2024

Alexander Hassenstein/AFP/Getty Images Sarah Brandner und Bastian Schweinsteiger beim Oktoberfest in München 2009

