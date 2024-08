Wegen Scheidung? Jennifer Lopez wirkt traurig in New York

Die Ehe von Jennifer Lopez (55) und ihrem Ehemann Ben Affleck (51) soll kurz vor dem Aus stehen. Seit Wochen überschlagen sich die Krisengerüchte um das einstige Traumpaar. Gemeinsame Auftritte finden derzeit überhaupt nicht mehr statt. Indessen wurde die Sängerin vor Kurzem mit steinerner Miene in der Weltmetropole New York gesichtet. Den Berichten von Daily Mail zufolge besuchte Jennifer am Sonntag ein Pizzarestaurant in der Stadt. Wie so oft in letzter Zeit auch dieses Mal ohne ihren Gatten. Auf den neu erschienenen Aufnahmen des Ausflugs sah sie den Umständen entsprechend niedergeschlagen aus.

Die Schnappschüsse vermitteln den Eindruck, dass die "On the Floor"-Interpretin nur ungern das Restaurant besuchte und in Gedanken ganz woanders schien. Sie schaute ständig auf ihr Handy, als sie mit zwei ihrer männlichen Freunde zu Mittag aß. Selbst das Lächeln der 55-Jährigen wirkte aufgesetzt. Das gewählte Outfit der Berühmtheit war auch ungewohnt zurückhaltend. So trug sie ihre Haare zu einem simplen Dutt gebunden und entschied sich für ein schlichtes, weißes T-Shirt. Die Augen der US-Amerikanerin wurden durch eine Sonnenbrille die gesamte Zeit über verdeckt.

Einige Freunde der Hollywoodstars behaupteten kürzlich gegenüber Daily Mail, dass die beiden kurz davor sind, Nägel mit Köpfen zu machen. Den Aussagen der Insider nach sollen die Papiere für die Scheidung seitens des einstigen Liebespaars bereits ausgefertigt sein. Lediglich die Einreichung der Dokumente stehe wohl noch aus: "Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat fertiggestellt, warten aber auf den richtigen Zeitpunkt, um sie einzureichen."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

