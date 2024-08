Papiere fertig: J.Lo und Ben planen, Scheidung einzureichen!

Ist zwischen Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) nun wirklich alles aus und vorbei? Wie Freunde des Paares gegenüber Daily Mail behaupten, sollen die beiden kurz vor dem Einreichen der Scheidung stehen. Die benötigten Unterlagen habe das Ehepaar bereits vorbereitet. "Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat fertiggestellt, warten aber auf den richtigen Zeitpunkt, um sie einzureichen", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Zu diesem Zeitpunkt werden sie eine gemeinsame Erklärung veröffentlichen, in der sie sagen, dass sie sich sehr lieben und wie sie gekämpft haben, damit es funktioniert, aber es nicht geschafft haben." Zuvor sollen die Sängerin und der Schauspieler mehrfach versucht haben, ihre Beziehung zu retten – scheiterten jedoch kläglich.

Bereits seit Monaten wird spekuliert, dass sich Jennifer und Ben in einer Ehekrise befinden. Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte, nachdem das Paar ihr gemeinsames Haus zum Verkauf angeboten hatte. Kurz darauf erwarb Ben eine 18,96 Millionen Euro teure Junggesellenvilla. Der Kauf des Hauses sei laut dem Insider ein "Stich ins Herz" für Jennifer gewesen. Allerdings scheinen die Eheleute bereits seit einiger Zeit nicht mehr zusammenzuwohnen. Vor seinem Hauskauf zog Ben bereits aus der gemeinsamen Villa mit Jennifer aus und lebte alleine in einer luxuriösen Mietunterkunft.

Die Beziehung von Jennifer und Ben schien schon immer turbulent gewesen zu sein. Von 2001 bis 2004 waren die beiden erstmals ein Paar gewesen. Der Filmstar hatte seiner Liebsten sogar einen Heiratsantrag gemacht. Kurz vor der geplanten Hochzeit war es jedoch zum Liebes-Aus gekommen. 2021 war es dann zur Liebes-Reunion gekommen. Ein Jahr später gaben sich die beiden das Ja-Wort. "Etliche alte Wunden wurden an diesem Tag geheilt und die Last der Vergangenheit endlich von unseren Schultern genommen", schwärmte die Sängerin damals noch in ihrem Newsletter "On The JLo".

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2003

