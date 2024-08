"Will zu seinen Jungs": Wie geht es für Heinz Hoenig weiter?

Heinz Hoenig (72) will nach Hause! Der Schauspieler kämpft seit Anfang Mai um sein Leben – getrennt von seiner Familie, seiner Frau und seinen zwei kleinen Söhnen. Seit über 100 Tagen liegt Heinz bereits in einem Krankenhaus auf der Intensivstation. Könnte das bald ein Ende haben? Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) erklärt nun im Interview mit RTL, dass es zwei Optionen für ihren schwerkranken Ehemann gibt: "Die eine Möglichkeit ist, dass Heinz hier im Krankenhaus auf der Normalstation weitere Monate bleibt, bis er operationsfähig wird." Die andere Option ist es, sich im trauten Heim bei seiner Familie zu erholen. "Da haben wir beide, ohne zu überlegen, sofort gesagt: Wir wählen Variante zwei! Heinz möchte nach Hause und will zu seinen Jungs. Er vermisst seine kleinen Söhne so unwahrscheinlich dolle. Und die Kleinen vermissen ihren Papa", meint Annika zuversichtlich.

Sollte Heinz in nächster Zeit wirklich nach Hause dürfen, würde Annika versuchen, die medizinischen Aufgaben so gut wie möglich zu übernehmen. Denn die 39-Jährige ist gelernte Krankenschwester und erklärt im Gespräch mit dem Sender selbstsicher, dass sie sich die Herausforderung einer häuslichen Betreuung zutraue. Allerdings gibt es da noch ein weiteres Problem: Zwischenzeitlich hat Heinz' Niere aufgehört zu arbeiten, sodass er an eine Dialyse angeschlossen werden musste. "Das war der nächste Hammer. Aber das hat er auch ganz gut überstanden. Die Niere arbeitet wieder, im Moment bedarf es keiner Dialyse", erklärt Annika weiter.

Heinz wartet aktuell immer noch auf eine lebensrettende Herz-OP. Momentan ist der Körper des "Das Boot"-Darstellers allerdings zu schwach für diesen großen Eingriff, bei dem entweder die Stents der Aorta ersetzt oder die komplette Aorta ausgetauscht werden müsste. Erst vor wenigen Tagen musste die Familie den nächsten Schock verkraften: Heinz musste wiederbelebt werden. Der Zustand des einstigen Dschungelcamp-Kandidaten sei momentan allerdings stabil. "Heinz ist wach und voll orientiert. Gerade wird er von der Beatmung entwöhnt", teilte Annika über Bild mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de