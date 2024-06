Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham trauern: Ihr Hund ist tot

Brooklyn (25) und Nicola Peltz-Beckham (29) machen eine harte Zeit durch. Vor wenigen Tagen verstarb ihre geliebte Hündin Nala. "Das war der schwerste Monat meines Lebens", schreibt Nicola in einem emotionalen Instagram-Post. Nala, die eigentlich als kerngesund galt, habe nach einem Termin in einem Hundesalon hyperventiliert und nicht atmen können. Die Hündin sei direkt zu einem Tierarzt gebracht worden, jedoch wenige Stunden später verstorben. "Sie war meine wunderschöne Königin und blieb neun Jahre an meiner Seite", erklärt die Schauspielerin und ergänzt: "Ich wünschte, ich könnte sie wieder in meinem Arm haben. Ich bete, dass sie bei meiner Naunni [Oma] ist. Ich hoffe, ich sehe sie bald."

Auch Brooklyn richtet in einem Instagram-Beitrag einige Worte an sein verstorbenes Haustier. "Liebe Nala, wir vermissen dich so sehr. Du wurdest unerwartet viel zu früh von uns genommen und ich hoffe, dass andere keinen Verlust nach so etwas Einfachem wie einer Pflege erfahren müssen", beginnt der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) seinen Post. "Du warst das süßeste kleine Mädchen und wir werden immer an dich denken. Wir wissen, dass du bellend auf uns hinabschaust. Wir lieben dich so sehr und vermissen dich über alles", schließt er seine Zeilen ab.

Erst im vergangenen Monat hatten Brooklyn und Nicola einen anderen schweren Verlust verkraften müssen. Nicolas Großmutter, die von ihrer Familie liebevoll Naunni genannt wurde, verstarb im Alter von 95 Jahren. Im Netz widmete Brooklyn seiner Schwiegeroma einige emotionale Worte: "Naunni, danke, dass du da warst. Du warst der süßeste und glücklichste Mensch aller Zeiten und hast mich gelehrt, in allem Freude zu finden."

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und sein Hund Nala

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brookyln Beckham umarmt seine Schwiegeroma Naunni

