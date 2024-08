Eva lästert über Chris Broys "Are You The One?"-Teilnahme!

Eva Benetatou (32) nimmt kein Blatt vor den Mund. Ende Juli startete die vierte Staffel Are You The One – Reality Stars in Love und dieses Mal steht auch Chris Broy (35), Evas Verflossener und Vater ihres Sohnes, für die Kuppelshow vor der Kamera. Bereits am Anfang ging der Hottie mit der ein oder anderen Dame auf Tuchfühlung – ein No-Go für seine Ex. "Das Rumgelecke am Anfang fand ich absolut ekelhaft", lästert die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Interview mit Inside Starnews und macht klar, dass sie solchen Datingshows nichts abgewinnen kann: "Ich halte nichts von derartigen Formaten und sitze auch ungern mit Menschen an einem Tisch, die schon alle mal miteinander etwas hatten".

Auch wenn Eva es sehr peinlich fände, wenn ihr Ex-Freund vor laufenden Kameras Sex hätte, betont sie: "Chris ist ein freier Mensch und kann machen, was er will:" Allerdings zweifelt die ehemalige Flugbegleiterin, dass die Show-Teilnahme erfolgreich für den B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darsteller enden wird: "Er soll einfach sein Glück finden, auch wenn ich den Weg bei AYTO leider bezweifle." Für die kommenden Folgen von "Are You The One – Reality Stars in Love" gibt Eva des Weiteren eine wilde Prophezeiung ab: "Am Ende erinnern sich die Teilnehmer nicht mehr daran, mit wem sie alles geschlafen haben – hahaha."

Seit ihrer Trennung vor rund drei Jahren zofft sich das einstige Liebespaar immer wieder öffentlich im Netz. Nachdem Eva dem gelernten Verfahrensmechaniker Ende Juni vorgeworfen hatte, sich nicht um den gemeinsamen Sohn George zu kümmern, schienen sich die Wogen eigentlich wieder geglättet zu haben. Eva betonte nämlich in einer Instagram-Story, dass das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes immer im Mittelpunkt steht: "Es ist wichtig für George, seinen Papa zu haben und zu wissen, dass er da ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Eva öffentlich über Chris' Teilnahme bei "Are You The One – Reality Stars in Love" schießt? Total verständlich. Das ist auch wirklich affig. Ich glaube, sie ist nur eifersüchtig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de