Nach Streit: Wie stehen Eva Benetatou und Chris zueinander?

Evanthia Benetatou (32) und Chris Broy (35) sind stolze Eltern von Sohnemann George. Doch die gemeinsame Erziehung der Ex-Partner scheint nicht immer glatt zu laufen. Erst im vergangenen Monat kam es zu einer öffentlichen Auseinandersetzung der Realitystars im Netz. Eva warf ihrem Verflossenen vor, sich nicht genügend um den gemeinsamen Sprössling zu kümmern. Haben Chris und George nun etwa gar keinen Kontakt mehr? "Doch natürlich, mittlerweile auch wieder regelmäßig", gibt die ehemalige Bachelor-Kandidatin jetzt in ihrer Instagram-Fragerunde Entwarnung. Egal, was zwischen ihnen als Ex-Partner passiert, Sohn Georges Wohlergehen stehe bei ihnen im Vordergrund: "Es ist wichtig für George, seinen Papa zu haben und zu wissen, dass er da ist."

Schon bald wird Chris in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein. Wie geht es Eva damit? Offenbar ist die Sängerin auf ihren Ex-Freund derzeit gut zu sprechen. Denn auch seine Teilnahme an dem Dating-Format scheint sie nicht zu stören. Im Gegenteil. "Ich finde es lustig, um ehrlich zu sein, und bin gespannt, was passiert", erklärt Eva im Netz. Auch einen flirty Kommentar kann sie sich offenbar nicht verkneifen: "Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir beide drin gewesen wären." Spielt sie damit vielleicht auf ein Perfect Match an?

Das Verhältnis zu Chris scheint derzeit gut zu sein. Doch wie sieht es sonst in Evas Liebesleben aus? Auf Instagram wird die junge Mutter gefragt, ob sie sich in Zukunft noch ein zweites Kind vorstellen könnte. Ihre Antwort zeigt, dass der Richtige an ihrer Seite wohl nicht in Sicht ist. "Nein, aktuell leider nicht. Die Männerwelt und ich leben aktuell in unterschiedlichen Dimensionen", stellt die ehemalige The 50-Kandidatin klar.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George im Februar 2023

Getty Images Eva Benetatou im Juni 2024

