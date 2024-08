Kryptisches Video: Krise bei Sabrina Carpenter und Barry?

Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (31) wird bereits seit Ende des vergangenen Jahres eine Liebschaft nachgesagt. Auf der Met Gala lieferten sie dann ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet. Nun sorgt die Sängerin mit einem TikTok-Video aber für Spekulationen – gibt es etwa Ärger im Paradies? Die Popsängerin teilt auf der Plattform einen Clip, in dem sie für die Kamera posiert, begleitet von ihrem Hit "Please Please Please", in dem die Textzeile "Wenn du dumm spielen willst, dann tu es nicht vor mir" erklingt. Dazu schreibt Sabrina noch: "Ich habe Tschüss zu ihm gesagt, weil ich nicht seine meistgehörte Sängerin war."

Obwohl es eher nach einem scherzhaften Clip aussieht, spekulieren die Nutzer bereits wild über die Beziehung der beiden. Ein User schreibt: "Ich bin auf allen Vieren [...] gerannt, um zu sehen, wie Barry abserviert wurde", während ein anderer fragt: "Sind sie wirklich nicht mehr zusammen?" Einige Fans springen dabei aber auch auf Sabrinas möglichen Scherz auf, wobei ein empörter Kommentar lautet: "Wem würde er sonst zuhören wollen?" Trotz der hitzigen Diskussionen haben weder Sabrina noch Barry die Spekulationen öffentlich kommentiert. Zudem sind auf beiden Social-Media-Accounts noch Beiträge zu finden, die das Paar gemeinsam zeigen.

Sabrina und Barry sollen sich das erste Mal auf der Pariser Fashion Week im vergangenen Jahr getroffen haben. Kurz darauf waren sie beim Abendessen in Los Angeles fotografiert worden und wurden später mehrfach bei gemeinsamen Ausflügen von Fans entdeckt. Bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Met Gala und weiteren kürzlichen öffentlichen Sichtungen sahen sie noch glücklich aus.

Barry Keoghan, Schauspieler

Sabrina Carpenter im Juni 2024

