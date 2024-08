Laut Gericht: Gil Ofarim hat Geldstrafe doch nicht beglichen

Am Mittwoch hieß es in diversen Medienberichten, dass Gil Ofarim (41) sein auferlegtes Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro bereits beglichen hat. Wie ein Pressesprecher gegenüber TAG24 mitteilt, handle es sich hierbei jedoch um eine Fehlinformation. "Dem Landgericht liegen weder Hinweise noch Belege der Verteidigung oder der Zahlungsempfänger vor, die eine Auflagenerfüllung belegen könnten", heißt es in dem Statement.

Dementsprechend könne das gerichtliche Verfahren auch noch nicht abgeschlossen werden. Dafür bedarf es laut dem Sprecher zunächst einer "förmlichen Entscheidung des Gerichts". Diese könne allerdings nur dann gefällt werden, wenn der Beschuldigte seine Auflage erfüllt. Die Frist für Gils Zahlung endet am 24. August, nachdem diese auf seinen Wunsch bereits um drei Monate verlängert worden war.

Der einstige Let's Dance-Teilnehmer behauptete im Oktober 2021, von einem Hotelangestellten fälschlicherweise des Antisemitismus bezichtigt worden zu sein. Später stellte sich jedoch heraus, dass er sich diese Geschichte nur ausgedacht hat. Gil gab vor Gericht offen zu, dass es sich bei seinen Anschuldigungen um eine Lüge gehandelt hat.

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim in Leipzig, November 2023

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim mit seinem Anwalt Alexander Stevens

