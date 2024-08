So hart hat Adele für ihre München-Konzerte trainiert

Heute Abend startet Adeles (36) Konzertmarathon mit zehn Auftritten in München! In die Vorbereitungen hat die "Set Fire To The Rain"-Interpretin ganz viel Arbeit hineingesteckt, wie Gala berichtet. Um ihren Fans ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen, hat sie geplant, in der Menge zu performen. Doch um dahin zu kommen, muss die Sängerin erst mal über die komplette Bühne laufen. Adele verbrachte dafür viel Zeit im Fitnessstudio, wie sie verrät: "Ich kann mit meinem Hintern Berge versetzen. Ich habe wie eine Verrückte trainiert. Der Grund dafür, dass ich wieder so trainiere, als wäre ich ein Athlet, ist, dass diese Konzerte verdammt groß werden sollen."

Dass Adele sich auf ihre Auftritte in Deutschland sehr gut vorbereitet, verriet vor wenigen Tagen ein Insider gegenüber The Sun: "Adele arbeitet seit April daran, was sie in München unternehmen kann. Sie möchte sich auf Deutsch mit der Menge unterhalten." Damit sich die Fans der 36-Jährigen besonders wohlfühlen, hat die Sängerin wohl mehrere Sätze auf Deutsch vorbereitet. Passend dazu gibt es dann auch Snacks, die extra für diese besonderen Tage hergestellt werden. Gemeinsam mit Haribo verteilt die Sängerin die limitierte Gummibärensorte "Haribo loves Adele", wie das Magazin weiter berichtet.

Die Fans der "Hello"-Sängerin erwartet ein ganz besonderes Erlebnis. Neben den Gummibärchen, den Deutschkenntnissen und der geplanten Bühnenshow hat Adele sich noch etwas anderes einfallen lassen. Die Zuschauer können sich auf eine eigene "Adele World" freuen – wie Bild berichtet, gibt es eine 70.000 Quadratmeter große Gastronomiestadt mit 13.000 Sitzplätzen. Dort gibt es ein eigenes Pub, einen Biergarten und jede Menge Sitzplätze.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele Adkins, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Adele sich so gut auf ihre Konzerte vorbereitet? Sehr gut, sie wird bestimmt eine Mega-Show abliefern! Na ja, ich finde, sie übertreibt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de