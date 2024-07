"Adele World": Das erwartet die Fans bei München-Konzerten

In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Adele (36) wird den gesamten August über zehn Konzerte in München geben. Um den Besuchern einen einmaligen Abend zu bieten, haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen. Neben einer spektakulären Performance erwartet die Fans eine eigene "Adele World". Wie Bild berichtet, umfasst diese eine 70.000 Quadratmeter große Gastronomiestadt mit 13.000 Sitzplätzen. Unter anderem soll auch der englische Pub, in dem Adele einst ihren Plattenvertrag unterschrieb, nachgebaut werden. Insgesamt sollen sich die Kosten für die Gesamtproduktion auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen.

Während ihrer Zeit in München wird Adele in einem exklusiven Fünf-Sterne-Hotel residieren. Begleitet wird sie dabei von ihren Liebsten. "Adele wird mit ihrer ganzen Familie nach München kommen und die kompletten vier Wochen hier bleiben. Sie ist sehr nervös und aufgeregt und wird ihr Bestes geben", erklärt ihr Manager Jonathan Dickins im Bild-Interview. Eigentlich hatte die Musikerin nicht geplant, in absehbarer Zeit nach Deutschland zu kommen. Schlussendlich habe sie jedoch das Konzept der Show überzeugen können. "Im August 2023 flog ich dann zu ihr nach Amerika und sagte: 'Du bist die Queen of Music, wir bauen dir ein eigenes Stadion.' Das war der Knackpunkt und sie sagte: 'Lass es uns machen!'", erinnert sich der Veranstalter Klaus Leutgeb.

Bereits seit einigen Tagen wird für Adele eine eigens angefertigte Pop-up-Arena in München aufgebaut. Insgesamt 80.000 Menschen sollen hier Platz finden. Damit auch jeder Fan das Gefühl haben kann, der Sängerin nahe zu sein, wird ein circa 120 Meter breiter Mega-Screen installiert. Wie 3Sat berichtete, sei es die bis dato größte Leinwand, die jemals bei einem Konzert eingesetzt wurde.

