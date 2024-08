Wie echte Royals: Prinz Harry und Meghan planen große Reise!

Prinz Harry (39) genießt immer noch viele Vorteile seiner königlichen Herkunft, obwohl er der Monarchie den Rücken zugekehrt hat. Eine weitere Ehre wird dem Royal und Herzogin Meghan (42) bald zuteil. Wie The Sun berichtet, werden die zwei nach Kolumbien reisen. "Ich freue mich, mitteilen zu können, dass Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, meine Einladung angenommen haben, unser schönes Land zu besuchen", freut sich deshalb die Vizepräsidentin Francia Márquez. Vor Ort werde die Politikerin ihren Gästen einiges bieten, erklärt sie: "Während ihrer Reise werden sie gemeinsam mit mir Bogotá sowie die karibischen und pazifischen Regionen Cartagena und Cali besuchen."

Doch Harry und Meghan werden nicht nur zu ihrem Vergnügen in Kolumbien empfangen. Márquez stellt klar, dass sie an einer Ministerkonferenz teilnehmen werden, bei der es um die Bekämpfung von Gewalt an Kindern gehe. In dem Bereich setzen sich die zweifachen Eltern mit ihrer Archewell Foundation ein. Allerdings geriet ihre Stiftung zuletzt in Schwierigkeiten. Laut Mirror sei die Organisation zahlungsunfähig und habe sogar schon einen bösen Brief vom kalifornischen Generalstaatsanwalt Rob Bonta erhalten.

Zuletzt sorgten die Sussexes mit einer gemeinsamen Reise für positive Schlagzeilen. Im Mai besuchten Harry und Meghan mehrere Orte in Nigeria. Auf ihrer Webseite schwärmten sie danach von dem Trip. "Das Paar bedankt sich bei allen Organisatoren, den Militäroffiziellen und der gesamten nigerianischen Gemeinschaft für die großartige Gastfreundschaft und die erste unvergessliche Reise, auf die noch viele folgen werden", hieß es in einem Statement der beiden.

Getty Images Prinz Harry in London, Mai 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry zu Besuch in Nigeria im Mai 2024

