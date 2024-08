Laut Insider: Scheidung war schwere Entscheidung für Cardi B

Bei Cardi B (31) geht es aktuell drunter und drüber. Zuerst hatte die Rapperin ihre Scheidung von Offset (32) publik gemacht. Kurz darauf gab sie bekannt, ein drittes Kind von ihrem On-off-Partner zu erwarten. Nun plaudert ein Insider gegenüber People aus, dass der "WAP"-Interpretin ihre Entscheidung, die Scheidung einzureichen, alles andere als leicht gefallen sei. "Sie hat bereits zwei Kinder, ist schwanger und außerdem eine berufstätige Mutter. Sie würde auch gerne eine tolle Ehe führen, aber da es mehr eine Ablenkung als eine Unterstützung ist, muss sie es beenden", stellt die Quelle in dem Interview klar.

Das endgültige Ehe-Aus der beiden Musiker sei schon seit geraumer Zeit absehbar gewesen. "Es geht nicht nur um eine Sache. Sie ist sehr reif geworden. Sie weiß genau, wie sie ihr Leben gestalten will. Sie ist superkonzentriert auf ihre Kinder und ihre Arbeit", betont der Tippgeber weiter. Trotz ihrer vielen Konflikte sei das einstige Paar "immer noch befreundet". Auch in Zukunft sei es Cardi B und Offset ein Anliegen, sich als Einheit zu zeigen und ihre Kinder gemeinsam großzuziehen.

Die "I Like It"-Interpretin und der Songwriter haben bereits die beiden gemeinsamen Kinder Wave (2) und Kulture (6). In dem Instagram-Beitrag, in dem sie ihre dritte Schwangerschaft verkündete, richtete Cardi B liebevolle Worte an ihr drittes Baby: "Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang! Ich bin so dankbar, diese Zeit mit dir geteilt zu haben. Du hast mir mehr Liebe, mehr Leben und vor allem neue Kraft gebracht!"

Getty Images Offset und Cardi B

Instagram / iamcardib Cardi B mit Tochter Kulture und Sohn Wave

