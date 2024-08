Süßes Selfie: Mareile Höppner genießt Urlaub mit ihrem Flori

Mareile Höppner (47) lässt die Seele baumeln. Aktuell genießt die Moderatorin einen romantischen Pärchenurlaub mit ihrem Partner Florian. Ihre Fans lässt sie daran natürlich auch teilhaben und teilt fleißig Beiträge und Fotos aus ihrem Urlaub im Netz – so auch in ihrer Instagram-Story! Eigentlich hält sich Mareile mit Schnappschüssen, auf denen sie mit ihrem Florian zu sehen ist, eher bedeckt. Nun macht die Autorin aber offenbar eine kleine Ausnahme. Zu einem Selfie, das die beiden im Meer zeigt. "Dankbar für unseren Wahnsinn namens Bonus-Familie!", schreibt sie und spielt damit vermutlich auf ihre große Patchworkfamilie an.

Doch der gemeinsame Schnappschuss ist nicht der einzige Einblick, den Mareile ihren Fans gewährt. In einem Video auf derselben Social-Media-Plattform präsentiert sie sich in einem atemberaubenden roten Kleid, das ihren Körper mit einem tiefen Beinschlitz und großen Cut-Outs gekonnt in Szene setzt. Mit silberfarbenen Schuhen und Ohrringen geschmückt lehnt die Podcasterin am Geländer eines Balkons – im Hintergrund kann ihre Community erahnen, wie idyllisch ihr Reiseziel zu sein scheint. "Bin kurz mal von der Liege aufgestanden, aber bleibe streng im Urlaubsmodus", schreibt sie dazu.

Obwohl Mareile ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, überraschte die 47-Jährige ihre Fans erst vor wenigen Wochen mit einem weiteren seltenen Pärchenfoto. Gemeinsam mit ihrem Florian verbrachte sie offenbar die Pfingstfeiertage und knipste ein niedliches Selfie, das sie im Netz teilte. Dazu schrieb sie: "Chille Pfingsten mit meinem Herz und all unseren Liebsten. Was macht ihr am faulen Wochenende?" Die Turteltauben gehen bereits seit rund fünf Jahren gemeinsam durchs Leben und brachten jeweils ihre Kinder aus vorherigen Beziehungen mit in die neue Partnerschaft, sodass sie jetzt eine große Patchworkfamilie bilden.

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner im August 2024

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner und ihr Partner, 2024

