Moderatorin Mareile Höppner hatte einen Hautkrebs-Schreck

Mareile Höppner (47) schreckt als Moderatorin von "stern TV", "Extra" und Co. vor keinem schwierigen Thema zurück. Auf ihrem Instagram-Account spricht die gebürtige Hamburgerin nun über etwas ganz Persönliches. "Ich war heute beim Hautkrebs-Screening und ich kann das nur jedem empfehlen. [...] Bei mir wurden Auffälligkeiten gefunden, aber alles rechtzeitig", schreibt die Fernsehberühmtheit. Sie habe in ihrer Jugend beim Sonnenbaden Olivenöl benutzt und sich dadurch in eine gefährliche Lage gebracht. Die Familienmutter warnt ihre Follower: "Heute würde ich gern zu meinem jugendlichen Ich rennen und sagen: 'Spinnst du, dieser Spaß ohne Sonnencreme begünstigt im schlimmsten Fall Hautkrebs!'"

Die Autorin nimmt das Thema Gesundheit nicht auf die leichte Schulter. Als 19-Jährige half Mareile bei einem Konzert von Tony Sheridan aus. Doch der Abend verlief anders als geplant, wie sie im Gespräch mit Schöne Woche verriet: "Er stürzte von der Bühne und fiel auf mich drauf. Mein Rücken sprang in tausend Teile. Ich hatte Bandscheibenvorfälle von oben bis unten!" Seitdem versuche sie, ihren Körper in Bestform zu halten, um körperlichen Problemen vorzubeugen.

Viele Jahre ging Mareile gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Arne Schönfeld durchs Leben, mit dem sie auch einen gemeinsamen Sohn hat. 2019 gab die Beauty allerdings die Trennung bekannt. Doch zwischen der 47-Jährigen und dem Geschäftsmann herrsche kein böses Blut. "Wir waren ja ewig zusammen, von ganz jungen Jahren an, und wir sind heute auch eng befreundet und verstehen uns wahnsinnig gut. Er ist Teil meines Lebens, ich bin Teil seines Lebens", schwärmte sie im vergangenen Sommer gegenüber RTL.

Getty Images Mareile Höppner, November 2024

Getty Images Mareile Höppner mit ihrem Mann Arne Schönfeld im Jahr 2009

