Schmerzhafter Unfall veränderte Mareile Höppners Leben

Mareile Höppner (47) spricht sich für mehr Realität in den sozialen Netzwerken aus – und macht selbst den Anfang. Den sportlichen Körper, den die Moderatorin auf ihrem Profil präsentiert, erlangte sie nämlich aus einem ganz bestimmten Grund. "Es wissen die wenigsten, dass ich sehr früh einen Unfall hatte und deshalb sehr viel Sport mache", offenbart Mareile in einem Instagram-Video. Der Zwischenfall habe ihr Leben nachhaltig verändert und vor allem ihr Körperbewusstsein beeinflusst. Durch ihren aktiven Lebensstil kann die TV-Persönlichkeit viel "futtern" und erklärt, dass auch das zu ihrem Alltag dazugehöre. "Lasst euch hier nicht von falschen Idealen triggern. Auch Fett und Falten gehören zu uns", appelliert Mareile an ihre Follower.

Die 47-Jährige sprach bereits in der Vergangenheit über das einschneidende Erlebnis. Mit 19 Jahren arbeitete sie bei einem Konzert des britischen Rockmusikers Tony Sheridan, der an ihrem schmerzhaften Unfall beteiligt war. "Er stürzte von der Bühne und fiel auf mich drauf", beschrieb Mareile den Vorfall und schilderte die medizinischen Folgen: "Mein Rücken sprang in tausend Teile. Ich hatte Bandscheiben-Vorfälle von oben bis unten!" Obwohl sie der Zwischenfall sehr prägte, kann sie heute darüber scherzen. "Im Nachhinein sollte ich Tony Sheridan dankbar sein. Seinetwegen muss ich viel Sport machen und meinen Rücken trainieren", witzelte die Hamburgerin gegenüber Schöne Woche.

Das Thema Gesundheit beschäftigt Mareile nicht nur wegen ihrer eigenen Geschichte. Zuletzt öffnete sie sich zum Zustand ihrer Mutter, die vor drei Jahren einen schweren Schlaganfall erlitt. Im Oktober des vergangenen Jahres gab die Journalistin ein Update gegenüber Vip und sprach die Veränderung in der Kommunikation an. "Man muss sich das so vorstellen, wie im eigenen Kopf eingesperrt zu sein. Sie versteht alles, kann es aber nicht so formulieren", erläuterte sie. Trotz dieses Hindernisses würde ihre Mutter allerdings positiv bleiben und nicht den Mut verlieren. "Viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, wurden ihr auf einen Schlag genommen. Doch sie hat sich wieder vieles erkämpft", erzählte Mareile stolz.

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner und ihre Mama

