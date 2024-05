Seltener Anblick: Mareile Höppner begeistert mit Pärchenfoto

Sie erlaubt nicht oft Einblicke in ihr Privatleben, weshalb dieses Foto umso schöner ist! Auf Instagram teilte Moderatorin Mareile Höppner (47) kürzlich einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Partner Florian. Auf dem Bild hat sie einen Arm um die Schultern ihres Liebsten geschlungen und schmiegt sich lächelnd an seine Wange. Die beiden tragen zueinander passende grüne Oberteile und coole Sonnenbrillen. Dazu schreibt die TV-Persönlichkeit: "Chille Pfingsten mit meinem Herz und all unseren Liebsten. Was macht ihr am faulen Wochenende?"

Auf diese Frage lassen die Antworten ihrer Fans nicht lange warten. Ein User schreibt in den Kommentaren: "Liebe Mareile, wir tun es euch gleich! Wir wünschen euch noch ein schönes, langes Wochenende!" Ein weiterer Fan meinte: "Sei einfach glücklich, meine Herzensfrau! Du bist so eine gute Person, wünsche dir und all deinen liebsten Menschen alles, alles Gute!" Ein paar ihrer Anhänger nutzen die Chance auch gleich, um mit ihr zu flirten. "Wie hat er dich bekommen? Null böse gemeint! Gönne es euch beiden, bin nur neugierig!" und "Am liebsten würde ich mit ihm tauschen.", heißt es da.

Die ehemalige "Brisant"-Moderatorin zeigt gerne ihren Arbeitsalltag, aber ihre Kinder bekommt man so gut wie nie zu sehen. Auf ihrem Social-Media-Account geht Mareile auch sehr offen damit um und erklärt ihren Standpunkt gerne. Einmal teilte sie in ihrer Story sogar ein Statement zu dem Thema. Damals hieß es: "Ich bin eher verschwiegen, wenn es um Kinder geht. Sie sollen ihr Ding machen dürfen und nicht verbunden werden mit dem, was ich mache." Auch über ihren Partner Florian ist fast nichts bekannt. Nur dass sie zusammen in Berlin wohnen und eine sogenannte Patchwork-Familie sind.

Getty Images Mareile Höppner

Getty Images Mareile Höppner im Dezember 2021

