Vor College-Start: Laird Vonne urlaubt mit Mama Sharon Stone

Sharon Stone (66) genießt ihren Urlaub mit Sohnemann Laird Vonne (19). Für die "Basic Instinct"-Bekanntheit dürfte die gemeinsame Zeit mit ihrem Sprössling etwas ganz Besonderes sein, denn schon bald wird er sein Elternhaus verlassen, um zu studieren. Die stolze Mama teilt einen Schnappschuss ihrer sonnigen Auszeit auf Instagram. Darauf posiert sie gemeinsam mit Laird, der eine Katze auf dem Arm hält, am Strand. "Letzte Reise vor dem Studienbeginn", schreibt sie unter das Foto, auf dem sie sich lächelnd an Laird kuschelt.

In der Kommentarspalte gratulieren zahlreiche Nutzer dem angehenden Studenten zu seinem neuen Lebensabschnitt. Viele fühlen auch mit Sharon mit und erinnern sich an die Zeit, als ihre eigenen Kinder ausgezogen sind. "Ein leeres Nest! Ich hatte eine schwere Zeit dabei! Meine zwei Kinder waren so eine Freude und wir haben alles zusammen gemacht", schreibt ein Follower wehmütig. Ein anderer User gibt Sharon folgende Worte mit auf den Weg: "Herrlich! Genieße es in vollen Zügen. So eine besondere Zeit mit Mutter und Sohn."

Im Mai hatte der 19-Jährige erfolgreich seinen Schulabschluss erhalten. Sharon teilte ein Bild des Mutter-Sohn-Gespanns bei den anschließenden Feierlichkeiten und verriet in der Bildbeschreibung, dass die "College-Jagd" bereits in vollem Gange ist. Aus einem Beitrag, den die "Casino"-Darstellerin vor wenigen Tagen auf der Social-Media-Plattform teilte, geht nun auch hervor, für welchen Studiengang sich Laird entschieden hat: "Ein Spaziergang durch die Straßen Roms mit meinem Sohn, bevor er zur medizinischen Fakultät geht", schrieb Sharon unter das Bild von sich und ihrem Spross. Laird wird also schon bald Medizin studieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihr Sohn Laird im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon Stone mit ihrem Sohn Laird bei dessen Schulabschluss

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Gefallen euch Sharons private Einblicke in ihr Familienleben? Ja, ich finde das total sympathisch. Geht so, ich finde, das geht niemanden was an. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de