Sharon Stone ist stolz: Sohn Laird hat seinen Schulabschluss

Sharon Stone (66) ist wohl mächtig stolz! Die Schauspielerin adoptierte im Jahr 2000 gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann ihren Sohn Roan Joseph. Nach der Trennung nahm sie noch zwei weitere Jungs bei sich auf: Quinn Kelly (17) und Laird Vonne (19). Für letzteren war kürzlich ein ganz besonderer Tag: Er feierte seinen Schulabschluss. Auf Schnappschüssen, die Sharon nun auf Instagram teilt, liegt sich das Mutter-Sohn-Gespann in den Armen. Dabei kommt vor allem die stolze Mama aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

Was Laird nach seinem Schulabschluss machen will, steht offenbar auch schon fest. Erst kürzlich teilte die Blondine ebenfalls in den sozialen Medien ein Selfie von sich und ihrem Sohn. Darauf grinsen sie bis über beide Ohren. Zu dem Foto schrieb sie damals: "College-Jagd". Ihr Sohnemann will also anscheinend studieren – und wird dafür vermutlich auch den nächsten Schritt gehen und von zu Hause ausziehen.

Mit seiner Rolle als dreifache Mama ist der Hollywoodstar offenbar auch mehr als zufrieden. Zu ihren Kids hat Sharon ein super Verhältnis. Darüber ist die "Basic Instinct"-Darstellerin auch überaus froh, wie sie im vergangenen Jahr in einem Interview mit People ausplauderte: "Ich bin dankbar, dass ich mich für die Mutterschaft als gesunden Ansatz in meinem Leben entschieden habe und dass ich Hollywood keine Priorität mehr eingeräumt habe – denn sie haben mich sicherlich nicht priorisiert."

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonstone Laird Vonne Stone, der Sohn von Sharon Stone bei seinem Schulabschluss

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon und ihr Sohn Laird Vonne Stone

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Schnappschuss von Sharon und ihrem Sohn? Ich finde das Foto total süß! Na ja, ich finde, das hätte sie nicht unbedingt posten müssen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de