Neue Liebe? Kevin Costner und Sharon Stone flirten bei Event

Am vergangenen Sonntag trafen sich die Hollywood-Stars Kevin Costner (69) und Sharon Stone (66) bei den Governors Awards im Dolby Theatre in Hollywood und sorgten mit ihrem offensichtlichen Flirt für Aufsehen. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber der Daily Mail: "Sie begannen höflich mit Small Talk, dann legte er seinen Kevin-Costner-Charme auf, wie die Vibes, die er in 'Bull Durham' und 'Tin Cup' ausstrahlte, wie 'Hey Baby'." Der Informant deutete sogar an, dass die beiden eventuell Nummern austauschten. "Es sah auf jeden Fall so aus, als hätten sie sich sehr gemocht", betonte er weiter.

Seit vergangenem Jahr ist Kevin wieder auf dem Single-Markt. Nach 18 gemeinsamen Ehejahren machten der Yellowstone-Star und seine Ex Christine Baumgartner (50) ihr Beziehungsende publik. Ob der 69-Jährige mittlerweile wieder bereit für eine neue Liebe ist? Immerhin gestand der Schauspieler im Juni dieses Jahres bei CBS Mornings: "Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist eindringlich, es tut weh." Für seine Kinder wolle er aber stark sein und weitermachen.

Auch Sharon blickt auf ein bewegtes Privatleben zurück. Die Schauspielerin heiratete 1998 den Zeitungsredakteur Phil Bronstein (74). Das Paar adoptierte 2000 ihren Sohn Roan, trennte sich jedoch vier Jahre später. Nach einem Sorgerechtsstreit, in dem Phil das Sorgerecht erhielt, adoptierte Sharon später zwei weitere Söhne und meisterte das Leben als alleinerziehende Mutter in Hollywood. Vielleicht haben die beiden Stars gerade durch ihre ähnlichen Erfahrungen und Herausforderungen im Privatleben zueinander gefunden und genießen nun gemeinsame Momente auf dem roten Teppich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner

Anzeige Anzeige

Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihr Sohn Laird im August 2024

Anzeige Anzeige