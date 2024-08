Endspurt: Sarah Harrisons Eltern unterstützen sie bei Geburt

Die Geburt von Sarah Harrisons (33) drittem Baby steht kurz bevor. Nun sind auch die Eltern der Influencerin in ihrer Wahlheimat Dubai angekommen, um ihrer Tochter bei der Geburt zur Seite zu stehen. Sarah teilt einen Schnappschuss von sich und ihren Eltern auf Instagram, dem sie voller Freude die Worte "Endlich seid ihr da" in der Bildunterschrift hinzufügt. Gemeinsam kümmern sie sich um die letzten Vorbereitungen, um die kleine Alea so stressfrei wie möglich auf der Welt willkommen zu heißen.

Für Sarahs Follower ist die Anreise ihrer Familie ein deutlicher Hinweis darauf, dass es nun jeden Moment so weit sein könnte. "Jetzt kann es losgehen. Alles Gute für die Geburt!", lautet nur einer von zahlreichen Glückwünschen für die anstehende Geburt. Zudem zeigen sich viele User gerührt von der Unterstützung, die Sarah von ihren Eltern erhält. In einem Kommentar heißt es: "Egal, wie alt man ist. Egal, ob man eigene Kinder hat. Man wird immer ein Stück selber zum Kind, wenn man mit seinen Eltern zusammen ist. [...] Eltern sind zu Hause!"

Sarah lässt ihre Fans tagtäglich an ihrem Leben teilhaben. Dementsprechend nahm sie ihre Follower auch durch ihre Schwangerschaft mit und versorgte sie regelmäßig mit Updates. So verriet die Ehefrau von Dominic Harrison (33) vor wenigen Tagen auch schon einige Infos zu Baby Nummer drei. "Ich bin in der 38. Schwangerschaftswoche und werde in der 39. Woche meine Bauchgeburt haben. Sie ist circa 50 Zentimeter groß und wiegt circa drei Kilo", schrieb sie zu einem kurzen Video im Netz.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Juli 2024

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im Juli 2024

