Nach Trennung: Sam Asghari ist "dankbar" für Ehe mit Britney

Seit zwei Monaten sind Britney Spears (42) und Sam Asghari (30) offiziell geschieden. Nach sechs Jahren zusammen nahm die Beziehung der beiden im vergangenen August ein recht plötzliches Ende – doch von Feindlichkeiten zwischen den beiden Parteien gibt es bis heute keine Spur. In einem Interview mit E! News meint er sogar: "Ich wünsche ihr nur das Beste. Sie ist eine wundervolle Person und ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen." Er würde in Beziehungen generell sowieso immer viel lernen und er wäre "dankbar für all die tollen Erfahrungen", die sie gemeinsam gemacht hätten.

Obwohl der Schauspieler seine Beziehung mit Britney in einem sehr positiven Licht darstellt, gab es während ihrer gemeinsamen Zeit immer wieder böse Gerüchte. Angeblich sei Britney zum Ende hin sehr unberechenbar, aggressiv und emotional labil gewesen. Sam hätte die ganze Last getragen und das wäre ihm am Ende zu viel geworden. Ob das wirklich stimmt, ist bis heute nicht bestätigt. Trotzdem betont das Model, dass er immer noch nicht bereit für eine neue Romanze ist. "Ich werde etwas Zeit brauchen, wie jeder andere auch, der eine Trennung durchmacht", erklärt er. Er möchte heilen, indem er von der Vergangenheit lernt und sie zelebriert.

Dass es zwischen Sam und Britney kein böses Blut gibt, bewies er auch schon im April. Damals machte Britney Schlagzeilen, weil sie nur in eine Decke gewickelt von Notärzten vor einem Hotel untersucht wurde. Es wurde gemunkelt, dass sie einen weiteren Nervenzusammenbruch erlitten hatte, wie damals im Jahr 2007. Zu dem Zeitpunkt verriet ein Insider gegenüber Us Weekly: "Britney wird für Sam immer wichtig sein, und er wird sie immer beschützen wollen. Sam ist ein Helfer und war in ihrer schwersten Zeit für sie da."

Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

Instagram / samasghari Sam Asghari, Instagram 2024

