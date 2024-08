So feierte der Buckingham-Palast Geburt von Prinz George

Am 22. Juli 2013 durften Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen: ihren Sohn Prinz George (11). Ailsa Anderson, die ehemalige Pressesekretärin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), enthüllt nun in der neuesten Folge von "A Right Royal Podcast", wie der Buckingham Palast die Geburt des Royal-Sprösslings gefeiert hat: "Die Zuschauer waren bis zum Green Park gekommen, die Leute standen Schlange, um einen Blick auf den Aushang zu werfen. Das ist Geschichte! Es war die Monarchie in ihrer besten Form, und jetzt, mit dem Pomp und der Zeremonie, ist es das, was wir am besten können."

Dabei erinnert sich Ailsa ebenfalls daran, wie die Prinzessin von Wales in den Wehen lag. "Mein reizender Kollege Ed Perkins war der Pressesprecher des Herzogs und der Herzogin von Cambridge. Am Morgen bekam ich den Anruf, dass es losgeht; wir waren im Büro ganz aufgeregt und warteten auf den Anruf", lässt sie Revue passieren und fügt schmunzelnd hinzu: "Vor lauter Aufregung wurde vielleicht ein Glas Champagner getrunken, nachdem die Ankündigung gemacht worden war."

Vor knapp einer Woche ist Prinz George bereits elf Jahre alt geworden. Zu seinem Ehrentag veröffentlichten seine Eltern ein neues Porträt des Mini-Royals auf Instagram. "Wir wünschen Prinz George heute alles Gute zum elften Geburtstag!", schrieben Kate und William zu der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Sein Leben war bereits vom Tag seiner Geburt vorbestimmt: Der Elfjährige steht an zweiter Stelle der britischen Thronfolge und soll später einmal zum König gekrönt werden.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihrem Sohn George, Juli 2013

Instagram / princeandprincessofwales Prinz George

