Darum schockte Prinz Georges Geburtstagsporträt die Fans!

Prinz Georges (11) Geburtstagsfoto brachte die Fans in helle Aufregung! Am Montag veröffentlichte die britische Königsfamilie anlässlich seines elften Geburtstags ein neues Porträt des jungen Royals auf Instagram. Aufgenommen in Windsor, zeigt das Foto George in entspannter Pose und strahlendem Lächeln. Er trägt ein weißes Hemd und einen schwarzen Anzug. Doch was als liebevoller Geburtstagsgruß gedacht war, sorgte im Netz für zahlreiche besorgte Reaktionen – denn einige Royal-Anhänger waren verwirrt und dachten zunächst, es handle sich um eine Hommage oder ein Gedenkfoto.

Der Grund für das Missverständnis lag offenbar an der Aufmachung des Fotos: Einigen Followern fiel der Schwarz-Weiß-Filter und der nostalgische Stil auf. Daher entstand in der Kommentarspalte schnell der Eindruck, das Bild weise auf einen traurigen Anlass hin. "Ich dachte, er ist verstorben" oder "Mein Gott, diese Schwarz-Weiß-Bilder erschrecken einen immer wieder", schrieben unter anderem zwei besorgte User unter dem offiziellen Post. Allerdings stellte das britische Königshaus mit der dazugehörigen Caption klar, dass das Bild selbstverständlich zur Feier von Georges elftem Geburtstag veröffentlicht wurde.

George ist der älteste Sohn von Prinz William (42) und Herzogin Kate (42) und steht in der britischen Thronfolge an zweiter Stelle. Traditionell werden jedes Jahr zu seinem und den Geburtstagen seiner Geschwister Charlotte (9) und Louis (6) neue Fotos geteilt, die häufig von seiner Mutter selbst aufgenommen werden. Diese Geste hat sich bei den Fans fest eingebrannt und pflegt die öffentliche Verbindung zur königlichen Familie. Trotz des kleinen Eklats zeigte sich das britische Königshaus erfreut über das rege Interesse und die zahlreichen Glückwünsche zu Georges Ehrentag.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

