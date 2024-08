Tom Brady richtet zum Geburtstag emotionale Worte an Familie

Am Wochenende wurde der NFL-Star Tom Brady 47 Jahre alt! In einer süßen Bilderreihe, die der Ex-Profi-Footballer auf Instagram teilte, blickte er zu seinem Ehrentag auf die schönsten Momente seines vergangenen Lebensjahres mit seinen drei Kids zurück. Dazu zeigt er sich mit seinen Sprösslingen beispielsweise auf einem Selfie vor dem Eiffelturm in Paris oder mitten in der Natur beim Angeln. "Was für ein besonderes Jahr, mit diesen wunderbaren Kindern, der besten Familie, die man sich nur wünschen kann und euch allen. Darauf, dass das 47. unser bisher bestes Jahr wird", resümiert er glückselig sein 46. Lebensjahr unter den Fotos.

Den Worten fügt Tom noch witzelnd an: "Außerdem darf man an seinem Geburtstag ein Selfie posten." Gesagt, getan: Auf dem letzten Foto seiner Bilderreihe zeigt sich Tom ganz allein, oberkörperfrei auf einem Boot posierend – und dieser Schnappschuss lässt seinen Fans offenbar den Atem stocken. "Kannst du bitte auch Selfies posten, wenn du nicht Geburtstag hast?", "Das letzte Bild ist der Hammer" und "Wenn jemand jemals ein Selfie posten sollte, dann du", lauten nur einige der begeisterten Fan-Kommentare bezüglich seines Selbstporträts.

Eine Partnerin hat der ehemalige Profisportler derzeit wohl nicht an seiner Seite. Nachdem die Ehe mit Gisele Bündchen (44) im Spätsommer 2022 in die Brüche gegangen war, lief es bei dem 47-Jährigen in Sachen Liebe eher schleppend. Zwar genoss er in der Zeit sein Singleleben in vollen Zügen und datete vor allem in der Model-Welt, was das Zeug hält, doch eine ernsthafte Beziehung entstand aus seinen Bekanntschaften nicht. Zuletzt wurde Tom eine Liebschaft mit dem Bademoden-Model Brooks Nader (27) nachgesagt – doch auch mit ihr soll es nichts Ernstes sein.

Instagram / tombrady Tom Brady, ehemaliger Footballer

Getty Images Tom Brad und Gisele Bündchen bei der Met Gala im Mai 2019

