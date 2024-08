Was macht Wedding Planner Froonck Matthée eigentlich heute?

Frank "Froonck" Matthée (56) ist den meisten als Wedding Planner der VOX-Serie "4 Hochzeiten und eine Traumreise" bekannt. Nach der Corona-Pandemie wagte er einen mutigen Schritt und kehrte Deutschland den Rücken, um eine Eventagentur auf Ibiza zu gründen. "Ich wollte einfach etwas Neues wagen und ausprobieren. Ich hatte vor vielen Jahren ja schon mal ein Jahr auf Mallorca gelebt und gearbeitet, und wir haben schon einige wunderschöne Hochzeiten auf den Balearen realisiert", erklärt Froonck im RTL-Interview.

Auf Ibiza verschlug es den 56-Jährigen an die Westküste der Insel. Sein beruflicher Alltag unterscheidet sich dabei kaum von dem in Deutschland. "Viel Schreibtisch, unzählige E-Mails, viele Telefonate, aber eben auch Locations anschauen, neue Hotels besichtigen, Probeessen, Musiker entdecken und netzwerken", beschreibt er sein Tagesgeschäft weiter in dem Interview. Dennoch genießt Froonck auch die Vorteile des Insellebens, indem er mindestens einmal täglich schwimmt und sich regelmäßig in seiner Hängematte mit Blick auf den Sonnenuntergang entspannt.

Aber nicht nur beruflich ist Froonck aktiv. Auch privat hat er große Pläne. "Viel reisen, meine Freunde in aller Welt besuchen, mit meinem Patenkind einen Roadtrip machen, einen Chiringuito eröffnen", verrät er. Zusätzlich arbeitet er derzeit an einer Modeschmuck-Kollektion und einem größeren digitalen Projekt. Für die Zukunft hat er einen einfachen Wunsch: "Gesund bleiben, am Meer bleiben, mit meinem Partner bleiben."

Getty Images Froonck Matthée, TV-Gesicht

Getty Images Froonck Matthée, Fernsehmoderator

Wie findet ihr die Entscheidung von Froonck, nach Ibiza zu ziehen? Supermutig! Na ja, es gibt sicher bessere Orte, um zu leben... Ergebnis anzeigen



