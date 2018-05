Mit Hochzeiten kennt er sich bestens aus. Seit Jahren organisiert Froonck Matthée (50) für angehende Ehepaare den schönsten Tag ihres Leben: Mit seiner eigenen TV-Show "Vier Hochzeiten und eine Traumreise" ist er momentan in aller Munde. Seit Kurzem läuft es auch für ihn selbst in der Liebe rund – der Graubärtige zog für seine Beziehung sogar nach Nizza, wo er seitdem mit seinem Partner lebt. Doch ein Heiratsantrag ergab sich bei ihm bisher einfach nicht.

Zusammen mit dem Ex-Turner Philipp Boy (30) und der Schauspielerin Gesine Cukrowski (49) forderte der gebürtige Berliner jetzt Starkoch Nelson Müller (39) in der VOX-Show Grill den Profi heraus. Dabei zauberte der Hochzeitsorganisator eine gelungene "Tarte Tatin aux poires". Bei der Zubereitung des Desserts verriet er Moderatorin Ruth Moschner (42): "Ich bin noch nicht verheiratet, weil ich noch nicht gefragt habe. Gute Weddingplaner kenne ich ja viele, denen ich meine Hochzeit auch anvertrauen würde." Wann es für ihn also so weit ist, bleibt abzuwarten.

So kann er sich jedoch voll und ganz auf das Verwirklichen anderer Hochzeitsträume konzentrieren. Und dabei braucht der 50-Jährige momentan all seine Fähigkeiten. Für die Trauung der beiden Paradiesvögel Matthias Mangiapane (34) und Hubert Fella (50) steht ihm nur ein kleines Budget zur Verfügung. Das Ergebnis wird in der Hochzeitsdoku der Reality-TV-Stars festgehalten.

Grill den Profi Froonck, Gesine Cukrowski und Philipp Boy bei "Grill den Profi"

Grill den Profi Robin Pietsch, Gesine Cukrowski, Froonck Matthée, Philipp Boy und Nelson Müller

MG RTL D Matthias Mangiapane, Hubert Fella und Froonck in "Hubert & Matthias - Die Hochzeit"

