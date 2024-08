Diese Promi-Hochzeit blieb Froonck Matthée im Gedächtnis

Frank "Froonck" Matthée (56), Deutschlands bekanntester Weddingplaner, hat in seiner 22-jährigen Karriere über 660 Hochzeiten geplant. Eine der unvergesslichsten war die von Comedian Oliver Pocher (46) und Model Sandy Meyer-Wölden (41). Ihre Traumhochzeit fand 2010 auf Schloss Bensberg statt. Auch 14 Jahre später erinnert sich Froonck noch lebhaft an den besonderen Tag. "Die Traumhochzeit von Olli Pocher mit Sandy Meyer-Wölden war unvergesslich", schwärmt er im Interview mit RTL.

Doch neben der Romantik gab es auch zahlreiche Herausforderungen. In der Nacht vor der Trauung regnete es in Strömen, sodass die gesamte Festwiese unter Wasser stand. Das war für das Organisationsteam eine echte Bewährungsprobe. Das Wetter war jedoch nicht das einzige Hindernis. Die Hochzeit schien ein regelrechtes Spektakel für die Medien zu sein – mit Folgen: "Weil es ein riesengroßes Medien-Interesse gab, mussten wir Schloss Bensberg komplett abschirmen. Nur gegen die Helikopter in der Luft waren wir machtlos!"

Die Ehe von Oliver und Sandy hielt zwar nur drei Jahre, dafür kommt das Ex-Paar, das auch gemeinsame Kinder hat, heute wieder bestens miteinander klar. Auch bei seiner Scheidung mit Amira Pocher (31) stand Sandy Oliver zur Seite. Mittlerweile haben sie sogar einen gemeinsamen Podcast.

