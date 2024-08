Leo DiCaprio wurde von einer Qualle in den Hintern gestochen

Leonardo DiCaprio (49) hatte kürzlich beim Planschen im Mittelmeer eine unangenehme Begegnung mit einer Qualle. Der Schauspieler genoss gerade gemeinsam mit seiner Freundin Vittoria Ceretti (26) einen Tag auf einer Yacht vor Sardinien, als der Zwischenfall passierte. Das zeigen nun Paparazzi-Aufnahmen, die TMZ vorliegen. Mit Taucherbrille ausgerüstet, schwimmen die beiden darauf zunächst im kristallklaren Wasser, bis Leo plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Wasseroberfläche kommt und um Hilfe ruft. Ein roter Fleck knapp unter seinem Gesäß lässt schnell den Verdacht auf einen Quallenstich fallen.

Vittoria und die Crew an Bord reagieren prompt: Unter der Außendusche der Yacht spült das Model die Wunde seines Liebsten aus, während die Besatzung des Boots ebenfalls die Stelle in Augenschein nimmt. Glücklicherweise schien der Quallenstich nicht allzu ernst zu sein – Leo wird wenig später lachend im Gespräch mit seiner Freundin gesichtet. Trotz des unangenehmen Zwischenfalls genießt das Paar seinen Urlaub offenbar weiter, ohne dass die Laune nachhaltig getrübt wurde.

Leonardo verbringt seinen Urlaub derzeit in Gesellschaft von mehreren prominenten Freunden wie Tobey Maguire (49), Edward Enninful und Lukas Haas (48). Die Reise startete für das Paar bereits vielversprechend mit entspannten Tagen in Portofino. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres sind Leo und Vittoria ein Paar und scheinen sehr glücklich miteinander zu sein. Die beiden waren in den vergangenen Monaten oft zusammen gesehen worden und wirken vertrauter denn je.

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio mit Vittoria Ceretti und ihrer Familie in London

Getty Images Tobey Maguire, 2023

