Sexy: Vittoria Ceretti flasht im Minikleid neben Theo James

Vittoria Ceretti (27), die Freundin von Leonardo DiCaprio (50), sorgte jüngst bei einer Veranstaltung in Italien für Aufsehen. In Capri nahm das Model an einem Dolce-&-Gabbana-Event zur Lancierung des Parfüms "Light Blue" teil und begeisterte die Anwesenden mit ihrem Look. Die 27-Jährige trug ein figurbetontes, weißes Minikleid mit Spitzenapplikationen und schmalen Trägern, das ihre elegante Erscheinung perfekt in Szene setzte. An ihrer Seite war Schauspieler Theo James (40), bekannt aus der Serie "The White Lotus", der sich für die Veranstaltung in einem beigefarbenen Leinenanzug präsentierte. Gemeinsam posierten die beiden für Fotos auf einem Boot der italienischen Parfümmarke.

In einem Interview mit der Vogue France sprach Vittoria kürzlich offen über ihre Beziehung zu Leonardo DiCaprio. Die beiden, die seit August 2023 ein Paar sind, lernten sich einst in Mailand kennen, wie sie verriet, ohne Details preiszugeben. Auch die knapp 24 Jahre Altersunterschied sollen für die beiden wohl keine Rolle spielen. "Wenn man sich liebt, gibt es keinen Grund zur Eifersucht", erklärte die erfolgreiche Italienerin. Dann dürfte es auch keinen Grund zur Sorge geben, dass Vittoria Theo für die Kampagne sehr nah kam. Immerhin hat das Model bereits eine enge Verbindung zu Leonardos Familie aufgebaut. Sie schwärmte davon, wie sie zusammen mit seiner Mutter alte Fotos durchstöbert habe und erzählte, früher lieber mit Autos gespielt zu haben als mit Barbies.

Die beiden scheinen sich gegenseitig zu ergänzen, auch wenn Vittoria durch ihre zehnjährige Modelkarriere oft reifer wirkt, als es ihr Alter vermuten lässt. Leonardo, der für seine Vorliebe für Fashion-Ikonen bekannt ist, hatte zuvor Beziehungen mit Stars wie Camila Morrone (27) und Gisele Bündchen (44). Vittoria wiederum war mit DJ Matteo Milleri verheiratet, bevor die Ehe 2022 in die Brüche ging. Ihre beruflichen Verbindungen zu Marken wie Dolce & Gabbana zeigen, dass der glamouröse Lifestyle nicht nur Teil ihrer Karriere, sondern auch ihres privaten Alltags ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Theo James, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Spread Pictures/MEGA Vittoria Ceretti und Leonardo DiCaprio im Urlaub auf St. Barts, Dezember 2024

Anzeige Anzeige