Tara Tabitha verrät: Hat sie Kaans TV-Seitensprung gesehen?

Nachdem Nikola Glumac (28) bei Are You The One – Reality Stars in Love zu viel mit Nadja Großmann geflirtet hatte, verlor Tara Tabitha (31) das Interesse an dem Tattoo-Liebhaber. Dafür konnte Kaan Aktas die Österreicherin von sich überzeugen. Doch hat ihr Flirt überhaupt eine Zukunft? Nach Bachelor in Paradise ist Kaan Michelle Schellhaas (29), die er in der Show kennengelernt hatte, fremdgegangen. Promiflash hat bei Tara nachgefragt: Kennt sie Kaans Vergangenheit? "Nein, ich habe die Show nicht gesehen. Ich wusste nur von dem Ausschnitt aus der Wiedersehensfolge, dass er seine Auserwählte danach betrogen hatte", erzählt Tara und fügt hinzu: "Das war auch der Grund, warum ich von Anfang an kein Interesse an ihm hatte."

Trotzdem konnte Kaan Tara irgendwie in seinen Bann ziehen, wie die 31-Jährige gegenüber Promiflash ausplaudert: "Kaan hat von Anfang an Interesse an mir gezeigt, hatte immer ein offenes Ohr für mich, hat mir viel Aufmerksamkeit gegeben und war bei keiner Frau so am Start wie Nikola." Da Tara anfangs aber nur Augen für Nikola hatte, habe sie Kaan "in die Friendzone gesteckt". "Aber so langsam finde ich ihn doch auch süß!", gibt sie zu.

Ob sich etwas zwischen Tara und Kaan entwickelt, wird sich in den kommenden Folgen zeigen. Eines ist jedoch sicher: Mit seiner Duschaktion mit Nadja und Lars Maucher (27) dürfte es sich Nikola endgültig bei der Rothaarigen verscherzt haben. "Ich lasse viele Sachen durchgehen, aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel und das ist zu viel", stellte sie klar. Nachdem sich Nikola bei ihr entschuldigt hatte, flossen bei Tara ein paar Tränen: "Ich fühle mich verarscht, weil für mich war das schön."

Bachelor in Paradise, RTL+ Kaan und Michelle bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Einzeldate

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

Seht ihr Potenzial in Tara und Kaan? Ja, total! Nee, eher nicht... Ergebnis anzeigen



