Nicht mehr Alessa: "Ex on the Beach"-Paddy knutscht andere

Paddy kann sich bei Ex on the Beach nicht entscheiden! Eigentlich bandelt der Realitystar derzeit mit Alessandra Wichert (27) an, doch in der neuen Folge findet er plötzlich auch Interesse an Elli. "Ich bin nicht vercoupelt", behauptet der einstige Are You The One?-Kandidat. Aber auch Neuankömmling Juliette zieht Paddys Aufmerksamkeit auf sich und er lässt sich trotz Alessas Abwesenheit auf heftige Turteleien mit ihr ein. Abends knutscht er sie sogar im Bett ab!

Am nächsten Tag dauert es nicht lange, bis Paddy sein Fehlverhalten gegenüber Alessa beichtet. Sie zeigt sich zutiefst enttäuscht. "Wir sind ein Team geworden, wir haben miteinander geschlafen. Du kannst doch nicht einfach, nur weil dich eine Frau provoziert, auf einmal wieder rumknutschen", äußert sie ihre Frustration. Trotz des Vertrauensbruchs entschied sich Alessa Paddy noch eine Chance zu geben, nachdem er sich entschuldigt hatte. "Es hätte in meinen Augen Potenzial für mehr", gibt die Ex-Love Island-Kandidatin zu.

Nach einer emotionalen Versöhnung und einem weiteren Kuss zwischen den beiden bleibt abzuwarten, ob Paddy sein Verhalten ändern und das Vertrauen wiederherstellen kann. Noch in der vergangenen Folge wurde es zwischen Paddy und Alessa richtig intensiv: Unter der Bettdecke hatten die beiden augenscheinlich Sex. "So wie ich rausgehört habe, war das ein intensives Kuscheln [...]. Alessa hat den Jürgen von Paddy gewürgt!", witzelte Kandidat Phillip Mandla danach.

Alessa, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Juliette, "Ex on the Beach"-Kandidatin

