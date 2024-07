Bei "Ex on the Beach" geht es unter der Bettdecke heiß her!

Die Realitystars lassen bei Ex on the Beach nichts anbrennen! In der 13. Folge der Datingshow feiern die Kandidaten mal wieder eine kleine Party in der Villa am mexikanischen Strand. Vor allem bei Alessandra Wichert (27) und Paddy knistert es und sie küssen sich am Abend zum ersten Mal. "Endlich hat er seinen Finger aus dem Arsch gekriegt", freut sich Alessa danach. Paddys Ex Edda Pilz schaut derweil etwas gekränkt zu.

Damit ist es zwischen Alessa und Paddy aber noch nicht vorbei. Im Bett geht das Techtelmechtel weiter und unter der Bettdecke wird es heiß. Die Nachtkameras zeigen, wie die zwei heftig rummachen. Phillip Mandla zieht am nächsten Morgen ein Resümee: "So wie ich rausgehört habe, war das ein intensives Kuscheln [...]. Alessa hat den Jürgen von Paddy gewürgt!", witzelt der Realitystar danach im Einzelinterview. Paddy hingegen bittet die Produktion, das lieber nicht auszustrahlen.

Aber nicht nur bei den beiden ging es ab. Auch Aline Smith und Eric Bernhard kamen sich ziemlich nahe und knutschten im Gruppenbett. Edda hingegen knutschte bei der Party noch mit dem Neuankömmling Barkin. Steffi hingegen mit Newcomer Michael – der sich am nächsten Morgen aber nicht mehr wirklich daran erinnern kann.

RTL Alessa, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Paddy, "Ex on the Beach"-Kandidat

