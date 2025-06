Linda war bei "Ex on the Beach" schockverliebt in Jermaine

Linda Braunberger (24), bekannt aus der 16. Staffel von Germany's Next Topmodel, hat bei Ex on the Beach offenbar ihr Herz verloren. Der Realitystar war direkt hin und weg von ihrem Kollegen Jermaine Diallo, der durch Germany Shore bekannt wurde. In der Show verbrachten die beiden nahezu jede Minute miteinander, tauschten Zärtlichkeiten aus und wirkten unzertrennlich. Im Interview mit Blitzlichtgewitter offenbarte Linda begeistert: "Dann kam Jermaine und ich war so, wow, ich bin so wie schockverliebt auf einmal. Es war ganz krass."

Was genau ihr Herz höherschlagen ließ, erklärte Linda ebenfalls. Für sie erfülle der 20-Jährige all die Eigenschaften, die sie sich je gewünscht habe: groß, ein Modelgesicht mit strahlenden Zähnen und eine besondere Ausstrahlung. Lange habe sie nach einem solchen Mann gesucht, doch vorher konnte sie keiner überzeugen. Auch das Alter des Realitystars ist kein Problem für die 24-Jährige, obwohl sie früher vor allem nach älteren Partnern Ausschau hielt. "Ich hatte vorher immer nach Älteren geschaut. Aber ganz ehrlich, das ist auch immer nach hinten losgegangen. Und dann dachte ich, boah, ganz ehrlich, scheiß mal aufs Alter", meinte Linda und betonte, wie beeindruckt sie von Jermaines reflektierter und kluger Art sei.

Linda sorgt mit ihrer direkten Art seit ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel immer wieder für Schlagzeilen und suchte bereits bei Are You The One – Reality Stars in Love nach der großen Liebe. Ihren Partner fürs Leben hatte sie zuvor jedoch nicht gefunden. Jermaine scheint für sie nun der erste Kandidat zu sein, dem sie sich voll und ganz öffnen konnte. Beide genießen in der Show ihre frische Romanze, und Fans von "Ex on the Beach" sind gespannt, ob dieses Liebesglück auch über die Show hinaus Bestand haben wird.

Collage: Instagram, Instagram Collage: Jermaine Diallo und Linda Braunberger, Realitystars

Instagram / jermaine.diallo Jermaine Diallo, "Germany Shore"-Star

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, TV-Bekanntheit